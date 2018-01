Schlechte Wetteraussichten für die Trumps: Melania, Donald und Sohn Barron verbringen das Wochenende in Trumps Mar-a-Lago Club in Florida. Als sie die Air Force One nach dem Kurzurlaub boarden wollen, regnet und stürmt es. Fotos zeigen, wie der 71-jährige US-Präsident sich mit einem Schirm vor dem Wetter schützt. Nicht aber seine Frau und seinen Sohn. Was für ein Gentlemen! Das denken sich auch viele Twitter-User.