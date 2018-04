US-Präsident Donald Trump entsendet die Nationalgarde zum Schutz der Grenze zu Mexiko. Sie soll dort den Grenzschützern etwa mit Luftaufklärung helfen. Offen blieb, wie viele Soldaten eingesetzt werden und wie teuer der Einsatz wird. Auch ein Datum für die Entsendung gibt es noch nicht. Man hoffe, dass die Stationierung sofort beginnen werde, sagte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen am Mittwoch. "We do hope that the deployment begins immediately. I will be continuing to have conversations with the governors today." Nielsen sagte, trotz der von der Regierung eingeleiteten Schritte seien der Drogenschmuggel und die illegale Zuwanderung über die Grenze auf einem inakzeptablem Niveau. Am Dienstag hatte Trump angekündigt, die Grenze zu Mexiko durch das Militär schützen zu lassen, bis eine Grenzmauer errichtet werden könne. Im jüngsten Haushalt sind dafür nur 1,6 Milliarden Dollar vorgesehen - Trump hatte dagegen 25 Milliarden beantragt. Der Präsident hatte zuletzt immer wieder Immigranten attackiert und illegal Zugewanderten vorgeworfen, die Sicherheit der USA zu gefährden. Einer Statistik des US-Grenzschutzes zufolge sind im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings so wenige illegal Zugewanderte an der Grenze aufgegriffen worden wie seit 46 Jahren nicht mehr.