US-Präsident Donald Trump sieht in einer Bewaffnung von Lehrern ein wirksames Mittel im Kampf gegen Schul-Massaker mit Schusswaffen. Das sagte er am Mittwoch bei einem Treffen mit Schülern im Weißen Haus in Washington. "Das wären selbstverständlich nur Leute, die gut mit Waffen umgehen können. So würden die Waffen verdeckt tragen. Lehrer hätten eine verdeckte Waffe bei sich, sie würden spezielles Training erhalten, es würde keine waffenfreien Zonen mehr geben. Eine waffenfreie Zone bedeutet für einen Verrückten - denn sie sind alle Feiglinge - sie bedeutet: Geh rein und greif an." Trump sicherte zudem eine Verschärfung der Hintergrund-Recherchen zu Waffenkäufern zu. Dabei werde künftig auch strikt die geistige Verfassung der Waffenkäufer unter die Lupe genommen, sagte der Präsident. Gewalttaten wie der Amoklauf mit 17 Toten in Florida in der vergangenen Woche hatten der Bewegung für schärfere Waffengesetze Auftrieb verschafft. Bei dem Anschlag in Parkland eröffnete ein 19-Jähriger mit einem Sturmgewehr das Feuer.