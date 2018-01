Haushaltsperre?

Das hält einen Donald Trump nicht von der Arbeit ab – im Gegenteil!

Das suggerieren jedenfalls diese Pressefotos aus dem Weißen Haus.



Irgendetwas wirkt allerdings faul - das haben die User auf Twitter schnell bemerkt.

"Ich mache meine wichtigste Arbeit auch immer mit einem Telefon in der Hand, nichts auf dem Schreibtisch und während ich ins Leere starre."

"Ich arbeite grundsätzlich nur, während ich direkt in eine Kamera blicke, das Telefon festhalte und ich keinerlei Papier auf meinem Schreibtisch habe."

"So viele Mitarbeiter stehen herum und lächeln während der Haushaltesperre und er hat so viel zu erledigen? Das hier ist der #trumpshutdown und sie sind offenbar glücklich darüber. Traurig! Macht euren Job!"

"Ich glaube hundertprozentig, dass Donald Trumps Idee von einem Bild, auf dem er „arbeitet“, weder Dokumente, noch Mitarbeiter oder einen verdammten Stift enthält."

Der US-Präsident bei der Arbeit am Resolute Desk ist ein gern geschossenes PR-Motiv.



Doch auch im Vergleich mit seinen Vorgängern wirkt Trumps Foto merkwürdig.

Barack Obama



John F Kennedy



Franklin Delano Roosevelt



Richard Nixon



Lyndon B. Johnson



"Ein neuer Trend: Trump und sein Personal haben keine Ahnung, wie man Fotos so fingiert, dass es aussieht, als würde er überhaupt arbeiten."