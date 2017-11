US-Präsident Trump hat via Twitter nicht verifizierte Videos einer britischen Islam-Feindin verbreitet und damit für Empörung auf gesorgt. Die drei Videos wurden ursprünglich über den Account von Jayda Fransen veröffentlicht. Sie ist in Großbritannien Vizechefin der rechtsextremen Partei Britain First. Die Videos sollen zeigen, wie Muslime gewalttätige Aktionen durchführen. Aber es gibt keine Hinweise darauf, wann oder wo sie gefilmt wurden, oder wer da zu sehen ist. Auf ihrer Website unterstreicht die Partei Britain First, dass sie "islamistische Extremisten" ablehnt. Kritiker werfen ihnen vor offen rassistisch zu sein. Das Weiße Haus verteidigte die Retweets und sagte, dass Trump sie verschickt habe, um eine Diskussion über Einwanderung einzuleiten. Bereits als Kandidat hat Trump ein vorübergehendes "Einreise-Verbot" für alle Muslime forderte. Als Präsident ordnete er dann ein Einreiseverbot für Menschen aus einigen muslimischen Ländern an. Britische Politiker verurteilten Trumps Tweets. Premierministerin Theresa May sagte, es sei falsch, dass der US-Präsident dies gemacht habe. Und auch Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete die Retweets als "abscheulich, gefährlich und eine Bedrohung für die Gesellschaft.