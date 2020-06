Sehen Sie im Video: Trump teilt Video mit rassistischem Slogan - und löscht es drei Stunden später.





US-Präsident Donald Trump hat auf der Internet-Plattform "Twitter" ein Video geteilt, in dem einer seiner Anhänger im Bundesstaat Florida einen Slogan weißer Rassisten benutzt. Trump hatte die Aufnahme am Sonntag geteilt. Sie zeigte einen seiner Unterstützer in Florida, der bei einem Aufeinandertreffen mit Gegnern des Präsidenten immer wieder "White Power" ruft, auf deutsch: "Weiße Macht". Nach deutlicher Kritik auf verschiedenen Internet-Plattformen löschte Trump seinen Tweet später. Mehr als drei Stunden aber war das Video auf Trumps Twitter-Konto zu sehen, versehen mit einem Kommentar des Präsidenten: "Danke an die Superbewohner der 'Villages'". Die "Villages" sind eine Gemeinde im Norden Floridas vor allem für Senioren, in der mehr als 100.000 Menschen leben. Der Slogan "White Power" wird weltweit nicht zuletzt in Neonazi-Szenen benutzt. Der Senator Tim Scott, übrigens der einzige dunkelhäutige US-Senator in den Reihen der Republikanischen Partei, nannte den gesamten Vorfall "unangemessen": O-Ton: "Dazu muss man nicht viel sagen. Wir sollten aufstehen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Und genau das sage ich jetzt. Aber das ist ja nicht die gesamte Konversation und nicht der gesamte Clip. Es war ein furchtbarer Anblick, was ich im Video sah. Das gesamte Ding war schlimm!" Während Trump am Wochenende beim Golf unterwegs war, sagte sein Stellvertreter Mike Pence, der Slogan "Black Lives Matter" sei einer der "radikalen Linken". Er bevorzuge hingegen die Formulierung "All Lives Matter", die in bewusster Abgrenzung zur Anti-Rassismusbewegung verwendet wird.