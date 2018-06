Proteste am Vorabend des G7-Gipfels in Quebec. Hunderte Menschen zogen am Donnerstag durch die Straßen der kanadischen Stadt, um gegen die Politik der sieben Industrienationen zu demonstrieren. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, darunter Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, seien nur an Profiten interessiert und ignorierten die Interessen der einfachen Leute, lautete ein Vorwurf. Es sind nicht die einzigen Misstöne, die Gastgeber Trudeau während des zweitägigen Treffen entgegentönen dürften. US-Präsident Donald Trump hat kurz vor dem G7-Gipfel die EU und Kanada wegen ihrer Handelspolitik scharf kritisiert. Die Länder verlangten hohe Zölle und hätten andere Handelsbarrieren errichtet, erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter. Dies sei gegenüber amerikanischen Arbeitern und Unternehmen unfair. Würden Zölle und Handelshürden nicht abgebaut, würden die USA mit härteren Maßnahmen reagieren. Trudeau und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten bei einem Treffen am Donnerstag die US-Handelspolitik kritisiert. Macron sagte mit Blick auf Trump: "Niemand von uns währt ewig. Die Verpflichtungen, die wir gegenüber unseren Ländern haben, sind größer, als wir. Denn mal ganz ehrlich: Niemand von uns ganz nach der Wahl einfach sagen: 'die bisherigen Regeln gelten nicht mehr. Das stimmt nicht, das internationale Recht bleibt bestehen. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten treffen sich in Charlevoix am Sankt-Lorenz-Strom unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der Streit über die Handelspolitik und besonders die US-Zölle auf Stahl und Aluminium dürften das beherrschende Thema sein. Die Staatengruppe ist deswegen so gespalten wie noch nie in ihrer 42-jährigen Geschichte. Mit einer Einigung wird nicht gerechnet.