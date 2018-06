Heute Morgen 3 Uhr in Singapur – sechs Stunden vor uns – ein historisches zwischen Kim Jong Un, dem nordkoreanischen Diktator, und Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten. Zum ersten Mal. Die beiden haben sich lange die Hand geschüttelt. 13 Sekunden haben die Kollegen genau gemessen, vor den Flaggen von Nordkorea und den Vereinigten Staaten. Es ist ein historisches Treffen. Trump ist darauf zugesteuert – sehr zielgerichtet. Denn er braucht jetzt einen Erfolg, auch innenpolitisch und Kim hat es geschafft mit seinem Raketenprogramm und seiner atomaren Bewaffnung der Interkontinentalraketen eine Bedrohung aufzubauen, die ihn letztlich dort hingebracht hat, wo er jetzt ist – nämlich am Verhandlungstisch mit Donald Trump. Donald Trump und Kim haben sich zunächst getroffen für 40 Minuten zu einem Vieraugengespräch. Nur in Begleitung der beiden Dolmetscher – und zwar in der Bibliothek des Hotels Capella auf der in Singapur vorgelagerten Insel Sentosa. Die beiden haben 43 Minuten miteinander intensiv gesprochen. Es folgte dann ein Meeting in etwas erweitertem Kreis. Die beiden Seiten haben jeweils drei weitere wichtige Persönlichkeiten aus ihrem Umfeld dazu geholt. Auf der amerikanischen Seite waren das John Kelly, der Stabschef des Weißen Hauses, Mike Pompeo, der Außenminister, und natürlich John Bolton, Trump neuer Sicherheitsberater. Danach gab es ein Lunch, da wurde der Kreis nochmals erweitert. Beispielsweise war auch Sarah Saunders, die Pressesprecherin von Donald Trump, mit dabei. Das heißt, es hat dann wahrscheinlich schon erste Ergebnisse gegeben, die dann auch in Schriftform gefasst werden mussten.