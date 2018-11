Donald Trump twittert viel und gerne und aus seiner Sicht hat er mindestens einen Grund dafür: Seine Botschaften erreichen ungefiltert Freund und Feind. Wobei es nicht so ist, als würden sich seine über die Medien wiedergegebenen Äußerungen groß von denen auf Twitter unterscheiden. Aber der Kurznachrichtendienst hat einen Vorteil: Es lassen sich mit der Retweet-Funktion fremde Meinungen als die eigenen ausgeben, ohne die Dinge selbst sagen zu müssen. Retweeten ist Trumps Sache zwar nur selten, aber wenn, dann kommen da Dinge zum Vorschein, die eines Präsidenten eher unwürdig sind.

So auch am Mittwoch wieder: 14 Mal hat sich Trump auf seinem Lieblingskanal ausgetobt – sieben Posts davon waren Retweets, vier davon stammen von "Trump Train", einem Fan-Account. Die Macher verbreiten mit Vorliebe rechtslastige Populistenpropaganda, wie etwa eine polemische Fotomontage, die Trumps Gegner hinter Gittern zeigen. Darunter: Barack Obama und Bill Clinton, die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, US-Sonderermittler Robert Mueller, Ex-FBI-Chef James Comey sowie seinen eigenen Vize-Justizminister Rod Rosenstein. Auf dem Bild steht: "Nun, da die illegalen Absprachen mit Russland eine erwiesene Lüge sind – wann beginnen die Prozesse wegen Hochverrats?"

While the disgusting Fake News is doing everything within their power not to report it that way, at least 3 major players are intimating that the Angry Mueller Gang of Dems is viciously telling witnesses to lie about facts & they will get relief. This is our Joseph McCarthy Era!

So much happening with the now discredited Witch Hunt. This total Hoax will be studied for years!

Das Bild ist mehrfach perfide: Zum einen ist die Grundaussage falsch, denn in der Russland-Affäre wird weiter ermittelt. Dann lässt sich die Botschaft kaum anders als "Macht dieses Pack endlich dingfest" verstehen und erinnert damit an die geschmacklosen "Sperrt sie ein"-Rufe des Publikums bei Auftritten Donald Trumps. Gemeint ist damit seine Ex-Kontrahentin bei der Präsidentschaftswahl 2016, Hillary Clinton. Offensichtlich ist der Chef des Weißen Hauses ganz genau dieser Meinung – wollte nur diese harschen wie anmaßenden Kommentar nicht selbst in die Welt setzen.

Schon häufiger hat der US-Präsident mit fragwürdigen Inhalten für Empörung gesorgt. Im Juli 2017 leitete er ein Video weiter, auf dem er auf ein CNN-Logo einprügelt. Kurz danach verbreitete er ein Bild, auf dem ein Zug den US-Newssender "überfährt" und im Herbst des Jahres teilte er schließlich ein muslimfeindliches Video von britischen Rechtsextremen - letzteres hatte er nach Protesten wieder gelöscht.

Jetzt, ein knappes Jahr später, ringt Trump immer noch mit den gleichen Geistern, die ihn nicht loslassen: Hillary Clinton, Einwanderung, Russland-Affäre. Kurz vor dem Absetzen des neuen geschmacklosen Memes hatte sich Trump persönlich über die Untersuchungen ausgelassen – mit der für ihn üblichen Wortwahl: "hasserfüllte Mueller-Bande", "Fake News", "Hexenjagd". Das aber waren längst nicht die einzigen Themen, die den Präsidenten an diesem Twitter-Mittwoch umtrieben, wie die Liste zeigt:

Illegals can get up to $3,874 a month under Federal Assistance program. Our social security checks are on average $1200 a month. RT if you agree: If you weren't born in the United States, you should receive $0 assistance.

WOW - if a conservative said this they would be boycotted and not allowed back in the public arena — Hillary said “all black people look the same” - incredibly racist thing to say Hillary! RT! pic.twitter.com/eFWQCx8Wys

Etwas ausführlicher schimpft Trump über die Ankündigung von General Motors, Fabriken zu schließen und Mitarbeiter zu entlassen. Besonders dieses Thema trifft den Präsidenten, weil er immer wieder versprochen hatte, verloren gegangene Jobs im Auto- und Stahlsektor zurückzuholen. In diesem Zusammenhang denkt Trump nun laut über die Einführung von 25 Prozent-Zöllen auf Autoimporte nach – so, wie sie bereits für kleine Lkw gelten. Im gleichen Atemzug weist er daraufhin, dass Steel Dynamics eine neue Stahlfabrik plant, bei der 600 Jobs entstehen sollen.

Steel Dynamics announced that it will build a brand new 3 million ton steel mill in the Southwest that will create 600 good-paying U.S. JOBS. Steel JOBS are coming back to America, just like I predicted. Congratulations to Steel Dynamics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2018

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2018