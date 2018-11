Einer der markantesten Sätze aus der TV-Erfolgsserie "Game of Thrones" lautet: "Winter is coming" - zu Deutsch "Der Winter wird kommen". Ein dunkler und unheilvoller Satz, denn die Winter in der "Game of Thrones"-Welt sind bitterkalt, dunkel und dauern viele Jahre an.

Exakt diesen Satz hat der US-Präsident in einem seiner Tweets gecovert. Auf einem Bild ist Trump zu sehen, darüber ist der Satz "Sanctions are coming" gelegt. Gemeint sind Sanktionen gegen den Iran wegen des Nuklearprogramms, das Teheran nach Meinung der Trump-Regierung verfolgt.

Aufwändig gemachter Tweet

Die opulente Aufmachung des Tweets deutet darauf hin, dass er vor allem das einheimische Publikum erreichen soll. Kurz vor den Midterm-Wahlen will sich Trump als entschlossener Führer präsentieren. Dank Filtern und Photoshop wirkt er auf dem Bild straff und entschlossen.

Der Sender HBO ist vom Gebrauch des abgewandelten Zitats nicht erfreut. "Wir waren uns dieser Botschaft nicht bewusst und würden es vorziehen, wenn unsere Marke nicht für politische Zwecke missbraucht würde", sagte HBO als Reaktion auf einen Tweet von Trump.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) November 2, 2018

Fullscreen

Der Twitter-Account des Senders legte nach und fragte die Follower: "Was ist das richtige Wort in Dothraki für Missbrauch einer geschützten Marke?" Die Dothraki sind ein wildes Reitervolk im Fantasy-Universum von " Game of Thrones".

Keine rechtlichen Schritte

Der TV-Sender CNBC erkundigte sich bei HBO , ob geplant sei, rechtliche Schritte einzuleiten. Darauf sagte der HBO-Sprecher Jeff Cusson jedoch, dass es "keine weiteren Schritte" geben werde.

Die dürften auch aussichtslos sein, der formelhaft wiederholte Satz "Winter ist coming" ist keine Erfindung von HBO, sondern steht bereits in den Büchern von George R.R. Martin, die der TV-Adaptation zugrunde liegen. "Winter is coming" ist seinerseits auch nur eine Variation des gebräuchlichen Ausdrucks "a storm is coming" (ein Unwetter zieht auf).

Maisie Williams, die Arya Stark in der Serie verkörpert, antwortete Trump mit der "Game of Thrones"-Formel: "Nicht heute".