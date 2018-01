Wenn Du getroffen wirst, schlag heftiger zurück. Diesen Lehrsatz hat Donald Trump vor vielen Jahrzehnten von einem Mentor übernommen und er beherzigt ihn bis heute und selbst auf die Gefahr hin, sich damit lächerlich zu machen. Jüngstes Beispiel: Das Buch "Fire and Fury - inside Trump White House" in dem der US-Präsident und sein Umfeld als Haufen überforderter Dummköpfe beschrieben werden. Autor Michael Wolff geht sogar soweit zu behaupten, dass sämtliche Mitarbeiter ihren Chef als Vollidioten wahrnehmen, der dem Amt nicht gewachsen ist. Diese wenig schmeichelhafte Beschreibung musste natürlich Donald Trumps Widerspruch provozieren. Und - hier kommt sie, gewohnt zuverlässig über Twitter:

"Nun, da sich Absprachen mit Russland, nach einem Jahr intensiver Ermittlungen, als Veräppelung der amerikanischen Öffentlichkeit herausgestellt haben, kramen die Demokraten und ihre Schoßhündchen, die Fake-Mainstream-Medien, das alte Ronald-Reagan-Manuskript heraus und brüllen Geisteszustand und Intelligenz…

… tatsächlich, und mein ganzes Leben hindurch, sind meine beiden größten Vorzüge geistige Stabilität und die, sehr schlau zu sein. Die betrügerische Hillary Clinton hat diese Karte auch gespielt und ist, wie jeder weiß, untergegangen. Ich wurde vom SEHR erfolgreichen Geschäftsmann zu einem Top-TV-Star…

… zum Präsidenten der Vereinigten Staaten (im ersten Anlauf). Ich denke, das macht mich nicht nur schlau, sondern zu einem Genie … und zu einen sehr stabilen Genie obendrein."

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018