US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Chef-Strategen Steve Bannon nach schweren Vorwürfen in der Russland-Affäre endgültig gebrochen. In einer Presseerklärung sagte der US-Präsident am Mittwoch, Steve Bannon habe nichts mit ihm oder seiner Präsidentschaft zu tun. Als er gefeuert wurde, habe er nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren, so Trump weiter. Er reagierte mit der Presseerklärung auf Zitate Bannons, die in einem in Kürze erscheinedenen Buch des Journalisten Michael Wolff auftauchen. Darin bezeichnet Bannon ein Treffen von Trumps ältesten Sohn Donald Trump Jr. und Schwiegersohn Jared Kushner mit einer russischen Anwältin während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 als Verrat und unpatriotisch. Bannon galt als Rechts-Außen-Architekt der nationalistisch ausgerichteten Kampagne Trumps. Wenige Monate vor der Präsidentenwahl im November 2016 wurde er Trumps Wahlkampfleiter und anschließend Chefstratege im Weißen Haus. Im August kam der Rückzug, nachdem interne Spannungen und Machtkämpfe zunahmen.