Dass ein ehemaliger US-Präsident angeklagt wird, ist einmalig in der langen Geschichte der USA. Dass sich ein früheres Staatsoberhaupt dafür in drei verschiedenen Verfahren vor drei verschiedenen Gerichten verantworten muss, macht die Angelegenheit noch bespielloser. Dass dieser Person dazu auch noch eine Verschwörung gegen den eigenen Staat vorgeworfen wird, klingt nach irrwitzigem Hollywood-Drehbuch und ist doch Realität in den USA im Jahr 2023.

Nie da gewesener Angriff auf das Herzstück der US-Demokratie

Seit November 2022 untersucht der Staatsanwalt und Ermittler für das Den Haager Kosovo-Sondertribunal die Vorfälle vom 6. Januar 2021. Der Tag war eine Zäsur für die USA: Eine fanatische Menge erstürmte das Kapitol in Washington, angepeitscht vom damals noch amtierenden Präsidenten Trump. Dessen Anhänger überrannten Absperrungen, zertrümmerten Scheiben, prügelten brutal Polizisten nieder, verwüsteten das Kongressgebäude. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Der Gewaltexzess war ein nie da gewesener Angriff auf das Herzstück der US-Demokratie.

Welche Rolle Donald Trump dabei gespielt hat, wird das Gerichtsverfahren zeigen, dem sich der aktuelle republikanische Präsidentschaftsbewerber demnächst stellen muss. In der Anklageschrift ist zudem die Rede von sechs "Mitverschwörern", die allerdings nicht namentlich genannt werden und (noch) nicht angeklagt wurden.

Die "Washington Post" hat fünf Personen anhand der Vorwürfe und Beschreibungen identifiziert – hier eine Übersicht:

Quellen: DPA, AFP, "Washington Post"