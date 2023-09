© Morry GASH and JIM WATSON / AFP

von Katharina Kunert Donald Trump und Joe Biden sind Senioren: Warum werden sie so unterschiedlich alt wahrgenommen? Und sollte es eine Altersgrenze für Politiker geben? Dazu hat der Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen, Dr. Clemens Tesch-Römer eine klare Meinung.

Herr Tesch-Römer, was denken Sie darüber, dass in den USA zwei ältere Männer für die nächste Präsidentschaftswahl kandidieren? Joe Biden ist 80 und Donald Trump 77.

Wir müssen bei jeder Person unabhängig vom Alter gucken: Ist sie fit und fähig genug, um das Amt auszuüben? Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt, dass die Fitness nicht mehr ganz so gut ist wie früher. Aber nur das Alter als Anlass dafür zu nehmen, eine Person als weniger fähig einzustufen ist falsch.



Als Joe Biden bei einer Konferenz einschlief, zweifelten viele seiner Fähigkeit zu regieren. Zurecht?