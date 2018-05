Das Gute an Unberechenbarkeit: Man weiß nie, was als nächstes passiert. Das Schlechte an Unberechenbarkeit: Man weiß nie, was als nächstes passiert. Donald Trump ist auf seine Unberechenbarkeit stolz, denn er versteht sie als Vorzeigeinstrument seines angeblichen Verhandlungsgeschicks. Einer Kunst, die im Fall des US-Präsidenten bislang allerdings nur wenige Früchte getragen hat – trotz oder weil niemand weiß, was er als nächstes macht. So wie diese Woche.

Alles zurück auf den Stand von Mittwoch

Mit seinen Kapriolen hat sich Trump in den vergangenen Tagen selbst übertroffen. Bis Donnerstag noch hatten sich die USA, Süd- und Nordkorea sowie der Rest der Welt darauf eingestellt, dass sich der US-Präsident am 12. Juni in Singapur mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un treffen werde. An diesem Donnerstag hatte die Regierung in Pjöngjang auch angeordnet, die Atomtestanlage im Nordosten des Landes zu zerstören. Doch an diesem Donnerstagvormittag Washingtoner Zeit gab Donald Trump bekannt: kein Gipfel mit Kim, Nordkorea zu feindselig.





Die Absage kam einerseits überraschend, andererseits hatte die US-Regierung bereits in den Tagen zuvor angedeutet, dass sie sich mit dem Date unwohl fühlte, da die Verhandlungsziele offenkundig zu weit auseinanderlagen. Doch die Aussicht dieses beispiellose wie historische Spitzentreffen einfach sausen zu lassen und damit einen bahnbrechenden Erfolg, hat dem Chef des Weißen Hauses scheinbar keine Ruhe gelassen. Schon in seinem Absagebrief an Kim ließ Trump ein Hintertürchen offen und bereits einen Tag später verkündete er öffentlich: Absage der Absage, Treffen könnte doch stattfinden.



Donald Trump: Es entwickelt sich "sehr gut"

Jetzt am Sonntag deutet wieder alles daraufhin, dass sich beiden Staatschefs wie geplant treffen werden. Die Angelegenheit entwickle sich "sehr gut", sagte Trump, "wir streben den 12. Juni in Singapur an. Daran hat sich nichts geändert." Aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang heißt es: Man habe den "festen Willen" für das Treffen und Hoffnung auf eine historische Wende im Verhältnis der beiden Koreas. Erst am Samstag hatten sich überraschend die beiden Staatschefs Moon Jae In und Kim Jong Un getroffen. Moon sagte danach, Kim erhoffe sich durch den Gipfel ein Ende der "Geschichte des Kriegs und der Konfrontation".



Daneben habe der Machthaber aus dem Norden seine "feste Entschlossenheit zur vollständigen Denuklearisierung" bekräftigt, so Moon. Diese Worte dürften in den USA mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen worden sein, denn genau diese "Denuklearisierung" ist es, was die Amerikaner anstreben. Obwohl noch unklar ist, was genau mit dem Begriff gemeint sein soll. Die USA verstehen darunter die vollständige Abschaffung aller Atombomben, die Nordkoreaber bislang nur den Verzicht auf den Atombombeneinsatz. Das zu klären wird Thema des Trump-Kim-Treffens werden. Südkoreas Präsident Moon forderte beide Seiten dazu auf, "Missverständnisse durch direkte Kommunikation auszuräumen".

Süd- und Nordkorea wollen regelmäßige Treffen

Auch zwischen Nord- und Südkorea sollen die Spitzengespräche fortgesetzt werden. Kim sagte laut KCNA, die beiden Staaten sollten "positiv zusammenarbeiten" und "Mechanismen für einen dauerhaften und beständigen Frieden" entwickeln. Dafür seien weitere "hochrangige" Gespräche für den 1. Juni anberaumt worden. Auch die Staatschefs wollen sich laut KCNA künftig "regelmäßig" treffen.