US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Freitag höchst zufrieden, als er in Florida auf dem Weg zu seinem Anwesen aus dem Präsidenten-Flugzeug, der Air Force One, stieg. Kein Wunder, denn zuvor hatte er in Washington die Unterlagen unterzeichnet, die die größte US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren in Kraft setzt. Dieses Gesetzeswerk gilt als sein bislang größter Erfolg seit dem Amtsantritt vor rund elf Monaten. Trump hatte dafür mit dem Versprechen geworben, viele Bürger und Unternehmen stark zu entlasten sowie die Wirtschaft stärker anzukurbeln. Die Reform könnte den US-Schuldenberg von aktuell 20 Billionen Dollar binnen zehn Jahren um weitere 1,5 Billionen ansteigen lassen. Trump unterschrieb vor seinem Weihnachtsurlaub in Florida auch den Übergangsetat. Dieser Zwischenhaushalt und bestimmte Ausnahmen sind nötig, um automatische Ausgabenkürzungen zu vermeiden, die infolge der Steuerreform greifen würden.