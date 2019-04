Donald Trump verhöhnt Joe Biden und die Sexismus-Vorwürfe, die dem Demokraten aktuell um die Ohren schlagen.





Der US-Präsident teilt dieses nachträglich bearbeitete Video auf Twitter.





Der ehemalige Vize-Präsident wird hier von "sich selbst“ belästigt.





Biden wird von mehreren Frauen vorgeworfen, sie unsittlich berührt zu haben.





In einer Videobotschaft hatte sich der Demokrat zuvor gegen die Vorwürfe verteidigt:





"In my career I have always tried to make a human connection. That’s my responsibility. I shake hands, I hug people. I grab men and women by the shoulders and tell them you can do this."

"In meiner Karriere habe ich immer versucht, eine menschliche Verbindung herzustellen. Das ist meine Verantwortung. Ich schüttele Hände und umarme Menschen. Ich fasse Männer und Frauen an die Schultern und sage: 'Sie schaffen das.'"





Bidens Verhalten ist mittlerweile so bekannt in den USA, dass es dafür sogar einen Namen gibt: "Tactile Politics“ – Tastbare Politik.





"Social norms have begun to change. They have shifted. And the boundaries with protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they-re saying. I understand it. And I’ll be much more mindful. That’s my resposibilty."





"Sozialnormen verändern sich. Sie haben sich verändert. Und die Grenzen des persönlichen Raums wurden neu festgesetzt. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich höre zu. Ich verstehe es. Ich werde das deutlich stärker beachten. Das ist meine Verantwortung."





Obamas ehemaliger Vize-Präsident gilt als einer von Trumps womöglich aussichtsreichsten Gegnern im Wahlkampf 2020.





Obwohl der 76-Jährige seine Kandidatur für das Präsidentschaftsamt noch nicht offiziell angekündigt hat, bleibt er ein Favorit in den Umfragen.





Dass Donald Trump bereits versucht, den Demokraten zu verspotten, zeigt wie ernst der US-Präsident den Herausforderer nimmt.





Allerdings sollte sich ausgerechnet Donald Trump nicht über sexuelle Belästigungsvorwürfe lustig machen.





Insgesamt 21 Frauen werfen dem amtierenden Präsidenten vor, sie sexuell belästigt zu haben.