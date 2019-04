Als Donald Trump davon gehört hatte, dass US-Sonderermittler Robert Mueller kraft seines Amtes Unterlagen von der Deutschen Bank anfordern wollte, da sei dem US-Präsident der Kragen geplatzt. Ende 2017 war das und Trump offenbar drauf und dran, den ungeliebten Mueller endgültig zu feuern, wie die "New York Times" später berichtete. Beim Geld kennt der Immobilienmogul kein Pardon. Der Sonderermittler würde eine "rote Linie" überschreiten, wenn er seine Finanzen und die seiner Familie unter die Lupe nehmen würde, hatte der US-Präsident zuvor in einem Interview gesagt. Nun sind es die oppositionellen Demokraten, die das tun, was Mueller nur gerüchteweise vorgehabt haben soll, und Trump bleibt konsequent: Gemeinsam mit seiner Familie hat er Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht.

Wie reich ist Donald Trump?

Der US-Präsident reagiert stets empfindlich auf die Offenlegung seiner Geldgeschäfte. Anders als seine Amtsvorgänger weigert er sich auch seit Jahren beharrlich, seine Einkünfte zu veröffentlichen. Offizielle Begründung: Die Steuererklärungen befänden sich noch in Prüfung. In der Klage gegen das Frankfurter Geldinstitut heißt es nun, die geforderte Datenherausgabe sei eine "zu weitgehende Einmischung" mit dem Ziel, Trump zu "belästigen". Es gehe darum, ihm "politischen Schaden" zuzufügen. Dass jemand wie Donald Trump, der nicht unbedingt für Zurückhaltung bekannt ist, alles unternimmt, um seine Vermögensverhältnisse zu verschleiern, macht erst Recht neugierig. Zumal ihn mit der Deutschen Bank eine ganz spezielle Beziehung verbindet.

Die Frankfurter sind dem US-Milliardär schon lange treu verbunden – vor allem als Kreditgeber auch in stürmischen Zeiten. Mindestens 180 Millionen Dollar hat Trump aktuell noch bei der Deutschen Bank offen. Vermutlich aber mehr. Der Nachrichtenagentur Reuters liegen Details der Geschäftsbeziehung vor und danach habe sich Trump im Laufe der vergangenen 20 Jahre sage und schreibe rund 2,5 Milliarden Dollar bei dem Geldinstitut geliehen. Die Summe an sich mag schon ungewöhnlich hoch sein, aber mehr noch sind es die Umstände, unter denen die Kredite zustande gekommen sind. Denn die Deutschen waren offenbar die einzigen Banker, die noch bereit waren, Geld zu geben, als deren Kollegen von der Wallstreet dem gebürtigen New Yorker den Geldhahn längst abgedreht hatten, weil dessen Projekte zu oft gefloppt waren.

Trump verklagt den Gläubiger Deutsche Bank

So auch 2008, als Trump wegen der Finanzkrise mal wieder in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und seine Raten bei der Deutschen Bank nicht mehr bedienen konnte. Was also tat Trump? Er verklagte den Gläubiger auf drei Milliarden Dollar Schadensersatz. Interessante Begründung: "Die Deutsche Bank ist eine der Banken, die maßgeblich mitverantwortlich sind für unsere gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten." Daher sei er nicht verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen. Wenig überraschend scheiterte der angeschlagene Immobilienentwickler vor Gericht, stand aber nun vor der Frage, wie er die Kredite zurückzahlen sollte. Es war ausgerechnet die Deutsche Bank, die ihrem Schuldner half – mit neuen Krediten in Millionenhöhe. 2023 wird das Geld fällig.

Bis dahin sind die Deutsche Bank und der US-Präsident aneinander gebunden, was allein schon deswegen heikel ist, weil das US-Justizministerium immer noch gegen die Bank ermittelt. Weil sie Russland geholfen hat, Geld zu waschen. Zwar wurde sie schon zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 600 Millionen Dollar verdonnert, aber ganz ausgestanden ist die Sache noch nicht. Brisant ist sie auch deshalb, weil Trump nicht nur Dienstherr des US-Justizministers ist, also theoretisch indirekt Einfluss auf die Untersuchungen nehmen könnte. Die US-Demokraten vermuten des Weiteren, dass Trump Wahlkampfhilfe von Russland erhalten haben könnte, und wollen auch deshalb einen Blick in seine Geschäftsbücher werfen.

Auch US-Banken sollen Daten herausgeben

Die Demokraten können mit ihrer Mehrheit im US-Repräsentantenhaus die Herausgabe von Finanzdaten über sogenannte Subpoena verlangen, so haben das Geheimdienstkomitee und der Finanzausschuss auch Einsicht bei den US-Banken JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup Unterlagen angefordert. Sowie beim Finanzunternehmen Capital One – auch das wurde von den Trumps verklagt, um die Herausgabe alter Steuererklärungen zu verhindern. Daneben hat noch die Generalstaatsanwältin von New York Unterlagen von der Deutschen Bank angefordert, die "weiterhin" mit den US-Behörden kooperieren wolle, wie es in einem Statement heißt.

Quellen: "Business Insider", CNN, "New York Times", "Tagesspiegel", "Manager Magazin", "Die Zeit", Reuters