Gegen 14:13 Uhr in Washington kam am Dienstag der mit Spannung erwartete Auftritt des US-Präsident Donald Trump mit seiner Entscheidung zum weiteren Vorgehen beim Iran-Atomabkommen. TRUMP O-TON: "I am annoucing today, that the United States will withdraw from the Iran-Nuclear-Deal." Wie angekündigt ziehen sich die USA damit aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurück. Trump kündigte den Schritt ungeachtet der wochenlangen internationalen Kritik der anderen Unterzeichnerstaaten - darunter Deutschland - und weiterer Verbündeter an. Er sprach von einem "desaströsen Deal", der im Kern faul sei und den Iran nicht an der Entwicklung von Kernwaffen hindern könne. Bliebe das Abkommen bestehen, würde ein atomares Wettrüsten im Nahen Osten entstehen. Trump kündigte die Verhängung schärfster Wirtschaftssanktionen an. Der Iran werde ein neues und langfristiges Abkommen schließen wollen, sagte Trump voraus. Er sei zu Verhandlungen bereit. Der Präsident fordert seit Monaten, von ihm ausgemachte Schwächen im Vertrag müssten nachverhandelt werden. Unter anderem will Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt.