+++ Dieser Text wird laufend aktualisiert +++



Die USA werden sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. Das hat US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington angekündigt. Er werde einen entsprechenden Erlass unterzeichnen. Trump nannte den Iran den "Hauptsponsor des Terrorismus". Er begründete den Schritt in seiner Ansprache im Weißen Haus unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Trump gab ferner bekannt, dass auf Basis des Abkommens ausgesetzte Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt würden.

Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben die US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran bedauert. Das teilte Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend auf Twitter mit. Die internationale Regelung zur Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen stehe auf dem Spiel. Die Europäische Union will trotz der Entscheidung der USA für einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran an dem Deal festhalten. Das sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstagabend in Rom.

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat den Rückzug der deutschen Wirtschaft aus dem Iran gefordert. Deutsche Unternehmen, die im Iran Geschäfte machten, sollten diese "sofort runterfahren", schrieb er am Dienstag auf Twitter.

Iran, "ein mörderisches Regime"

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran vorgeworfen, über sein Atomprogramm zu lügen. Die Diktatur des Irans habe auch nach dem internationalen Abkommen weiter an der Entwicklung ballistischer Raketen gearbeitet, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden könnten. "Wir haben definitive Beweise, dass Irans Versprechen eine Lüge war", sagte er.



"Wir werden einem Regime, das 'Tod für Amerika' schreit, nicht erlauben, Zugang zu den tödlichsten Waffen zu bekommen", sagte Trump zur Begründung der einseitigen Aufkündigung des Iran-Abkommens. Es ist eine der weitreichendsten Entscheidungen seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017.



"Im Herzen des Deals stand die gigantische Illusion, dass ein mörderisches Regime nur ein friedliches Nuklearprogramm anstrebt", sagte Trump. Der Präsident bezeichnet das unter seinem Vorgänger abgeschlossene Abkommen schon lange als schlechten Deal.

Hinweise auf Ausstieg haben sich zuvor verdichtet

Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass US-Präsident Donald Trump alle ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wieder einführen will. Darüber hinaus wolle er noch zusätzliche Strafmaßnahmen gegen den Iran verhängen. Trump habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Telefonat am Dienstag entsprechend unterrichtet, berichtete das Blatt weiter. Daraufhin hieß es aus Regierungskreisen, dass Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran beschlossen habe.

US-Präsident Donald Trump kündigte via Twitter an, dass er am Dienstag bekanntgeben wolle (14.00 Uhr Ortszeit/20.00 Uhr MESZ), wie er sich die Zukunft der Wiener Vereinbarung von 2018 vorstellt. Es ist eine der weitreichendsten Entscheidungen seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Auch Deutschland, das gemeinsam mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, die Vereinbarung mitgetragen hatte, wird auf die eine oder andere Weise davon betroffen sein.

EU und Iran wollen an Abkommen festhalten

Irans Präsident Hassan Ruhani bereitete seine Landsleute bereits auf einen Ausstieg der USA aus dem Abkommen vor. In den ersten Monaten könnte es Schwierigkeiten geben, sagte Ruhani am Dienstag in Teheran. "Aber auch das werden wir überleben." Der Iran hoffe, dass andere Vertragspartner und dabei insbesondere das EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien sich an den Deal hielten und ihn vertragsgerecht umsetzten. Die Führung in Teheran lehnte es bereits mehrfach ab, das Abkommen nachzubessern oder neu zu verhandeln.



Die Europäische Union kündigte an, an dem internationalen Abkommen festzuhalten: "Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen", sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel.