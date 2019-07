"Wenn sie in den USA nicht glücklich sind und sich die ganze Zeit beschweren, dann können sie einfach gehen. Sie können sofort gehen." US-Präsident Donald Trump hat am Montag seine Angriffe auf vier demokratische Kongressfrauen verschärft. Er wiederholte seine Aufforderung an sie, an die Orte zurückzukehren, von denen sie gekommen seien. Der Großteil der Angesprochenen ist in den USA geboren. "Dies sind Leute, die, meiner Meinung nach, unser Land hassen. Sie dürfen natürlich sagen, was sie wollen. Aber wenn man sich eine Liste aller Aussagen ansieht, die sie gemacht haben... Alles, was ich sage, ist, wenn sie hier nicht glücklich sind, können sie gehen. Und wissen Sie was? Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die sie nicht vermissen werden. "Sie müssen unser Land lieben. Sie sind Kongressabgeordnete. Ich habe nie irgendwelche Namen verwendet. Ruhe jetzt!" Trumps Kommentare richten sich gegen eine Gruppe, die im Kongress informell als "The squad" bekannt war, der Trupp: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib. Sie alle wurden in den Vereinigten Staaten geboren - mit Ausnahme von Omar. Sie hob Trump nun bei der Presseveranstaltung am Montag hervor und behauptete, sie bevorzuge die extremistische Gruppe Al-Qaida gegenüber den Vereinigten Staaten. Zahlreiche Demokraten bezeichneten die Kommentare des Präsidenten als offen rassistisch. Trumps Republikaner halten sich auffällig zurück. Auf die Frage, ob es im nicht zu denken gebe, dass viele Menschen seinen Tweet als rassistisch empfunden hätten und dass weiße Nationalisten in diesem Punkt mit ihm einer Meinung seien sagte Trump: "Das beschäftigt mich nicht, weil viele Menschen mit mir ja einer Meinung sind." Parlamentssprecherin Nancy Pelosi forderte die Republikaner auf, eine Resolution zu unterstützen, die Trumps Kommentare verurteilt.