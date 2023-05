von Marc Drewello Donald Trump will 2024 das Weiße Haus zurückerobern, daran ändert auch seine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs der Autorin E. Jean Carroll nichts. Doch Senatoren seiner republikanischen Partei macht der Schuldspruch Sorgen.

Es ist ein Schuldspruch, der auch unter Republikanern für Unruhe sorgt: US-Präsident Donald Trump ist von einem Bundesgericht in New York wegen des sexuellen Missbrauchs der Autorin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld und Schadenersatz verurteilt worden. Die neun Geschworenen sprachen Carroll nach nicht einmal dreistündiger Beratung fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) zu – zwei Millionen Dollar wegen sexuellen Missbrauchs und drei Millionen Dollar wegen Verleumdung.

Trump, der im kommenden Jahr als Kandidat der Republikaner in die Präsidentenwahl ziehen will, bezeichnete die Gerichtsentscheidung als "Betrug und (...) eine Schande für unser ganzes Land" und kündigte an, Berufung dagegen einzulegen. Wegen des Urteils aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen, kommt dem 76-Jährigen nicht in den Sinn. In den Reihen der Republikaner gibt es allerdings die Sorge, dass die Verurteilung ihres möglichen Kandidaten dessen geplanten Wiedereinzug ins Weiße Haus torpedieren könnte:

"Es würde mir schwer fallen, Donald Trump zu unterstützen"

Senator John Cornyn aus Texas sagte Journalisten in Washington: "Unabhängig davon, was man von ihm als Person hält, ist für mich die Wählbarkeit das einzige Kriterium." Zwar toleriere die Öffentlichkeit heutzutage mehr Fehlverhalten von Amtsträgern als in der Vergangenheit und sei gerade gegenüber Trump "erheblich" nachsichtig, der Ex-Präsident scheine sich aber nur auf den Kern seiner Anhängerschaft zu konzentrieren, ohne ein "breiteres Spektrum von Menschen" anzusprechen. "Er hat eine solide, unterstützende Basis, aber man kann eine Wahl nicht nur mit seiner Basis gewinnen", erklärte Cornyn. "Das ist für mich der Grund, warum ich nicht glaube, dass er gewinnen kann".

Senator Bill Cassidy aus Louisiana nannte Trumps Verurteilung eindeutig besorgniserregend. "Er wurde zivilrechtlich für haftbar befunden. Wie könnte das etwas anderes bewirken, als Besorgnis zu erregen?" erklärte Cassidy. Aber ob dies den ehemaligen Präsidenten als Bewerber für das mächtigste Staatsamt ausschließt oder nicht, müssten die Wähler entscheiden.

Senator Kevin Cramer aus North Dakota wertete das Urteil als ernstes Problem. "Ich hätte viel lieber einen Präsidenten ohne diese Vorgeschichte, aber gleichzeitig wird es irgendwann eine Entweder-oder-Entscheidung geben, und dann werden wir sie treffen", zitierte der Sender CNN Cramer. Der Schuldspruch sei zwar "nicht einmal für das amerikanische Volk disqualifizierend", aber er habe Auswirkungen auf Trumps Wählbarkeit. "Das und einige andere Dinge lassen mich daran zweifeln, ob er der beste Kandidat für die Partei wäre."

Aber nicht alle Republikaner teilen die Bedenken:

Senator Bill Hagerty aus Tennessee , der unter Trump als Botschafter in Japan diente, nannte das Urteil den jüngsten Akt im "juristischen Zirkus" um den Ex-Präsidenten. "Ich denke, wir haben Präsident Trump schon unter Beschuss gesehen, bevor er Präsident wurde", sagte Hagerty im Sender Fox News. "Das geht schon seit Jahren so. Es ist erstaunlich, wie er diese Art von Angriffen überstanden hat, und die amerikanische Öffentlichkeit hat ihn in erstaunlicher Weise dabei unterstützt."

Senator Markwayne Mullin aus Oklahoma sagte, er glaube, es sei "sehr schwierig" für Trump, einen fairen Prozess "in einem dieser liberalen Staaten" zu bekommen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wich Reporterfragen zu Trumps Verurteilung aus. Und der Führer der republikanischen Minderheit im Senat, Mitch McConnell aus Kentucky, lehnte es ebenso ab, sich zu äußern, wie der glühende Trump-Anhänger und Senator aus South Carolina, Lindsey Graham.

Carroll hatte Trump beschuldigt, sie Mitte der 90er-Jahre in einer Umkleidekabine des Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman in Manhattan vergewaltigt zu haben. Außerdem habe er ihrem Ruf und ihrer Karriere geschadet, in dem er die Tat Jahre später während seiner Amtszeit bestritt und erklärte, die Autorin sei "nicht sein Typ" und würde "total lügen". Die Jury wies den Vorwurf der Vergewaltigung zurück, wertete den Vorfall aber als sexuellen Missbrauch.

Strafrechtlich waren Carrolls Anschuldigungen gegen Trump verjährt, zivilrechtlich jedoch nicht. Da es sich um ein Zivilverfahren handelte, ging es von Anfang an nicht um eine Haftstrafe, sondern um eine finanzielle Entschädigung. Rein rechtlich hat die Entscheidung damit keinerlei Einfluss auf den Wahlkampf.

Quellen: NBC News, "Politico", CNN