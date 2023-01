von Marc Drewello Ex-US-Präsident Donald Trump wird von der Autorin E. Jean Carroll der Vergewaltigung beschuldigt. In einer eidesstattlichen Aussage hat Trump einen Fehler gemacht, der seine Verteidigungsstrategie ins Wanken bringen könnte.





Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit mit der Schriftstellerin und Kolumnistin E. Jean Caroll, die ihm Vergewaltigung vorwirft, die Klägerin mit seiner Ex-Frau Marla Maples verwechselt. Während einer eidesstattlichen Aussage im vergangenen Oktober in seinem Anwesen Mar-a-Lago sei dem 76-Jährigen ein Schwarz-Weiß-Foto aus den späten 80er-Jahren mit einer kleinen Gruppe von Leuten darauf gezeigt worden, berichten US-Medien unter Berufung auf einen am Mittwoch von einem New Yorker Bezirksgericht veröffentlichten Auszug der Aussage. Zu dieser Gruppe hätten auch Trump und Carroll gehört.

Donald Trump widerspricht indirekt eigener Behauptung

Das Bild zeigt nach Angaben des US-Senders CNBC Trump von hinten, mit Blick auf Carroll und ihren damaligen Ehemann, den Fernsehjournalisten John Johnson. Rechts neben Trump steht demnach dessen damalige Ehefrau, die mittlerweile verstorbene Ivana Trump. Als Carrolls Anwältin Roberta Kaplan den Ex-Präsidenten auf das Bild angesprochen habe, habe dieser geantwortet: "Es ist Marla."

Kaplan habe nachgehakt und gefragt: "Sie sagen, dass Marla auf diesem Foto ist?"

Trump habe bestätigt: "Das ist Marla, ja. Das ist meine Frau."

Daraufhin habe sich Trumps Anwältin Alina Habba eingeschaltet und erklärt: "Nein, das ist Carroll".

"Oh, ich verstehe", habe Trump gesagt.

Kaplan habe ihm dann ebenfalls mitgeteilt: "Die Person, auf die Sie gerade gezeigt haben, war E. Jean Carroll".

Als Habba gegenüber Trump wiederholt habe: "Das ist Carroll", habe dieser geantwortet: "Das ist Carroll?"

Trumps eidesstattliche Äußerung droht seine Verteidigungsstrategie zu untergraben. Carroll hat ihn wegen sexueller Nötigung und Verleumdung verklagt. Die heute 79-Jährige wirft dem Immobilienmogul vor, sie 1995 in der Umkleidekabine eines New Yorker Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Trump hat den Vorwurf mehrfach mit der Behauptung bestritten, dass es nicht zu einer Vergewaltigung gekommen sein könne, weil er mit Carroll nicht einmal Sex hätte haben wollen, da sie "nicht sein Typ" sei.

Carroll hatte mehr als 20 Jahre lang geschwiegen, bevor sie 2019 – ermutigt durch die 2017 gestartete #MeToo-Bewegung gegen Gewalt gegen Frauen – ihre Geschichte in einem Buch aufschrieb. Trump behauptete deshalb, die Autorin würde "total lügen" und wolle nur ihr Buch verkaufen.

Trump hatte die Schauspielerin und Sängerin Marla Maples 1993 geheiratet, einige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Tiffany. Das Paar, das seine Beziehung begann, als der damalige prominente New Yorker Immobilienentwickler noch mit Ivana verheiratet war, ließ sich sechs Jahre später scheiden. Im Jahr 2005 nahm Trump dann seine jetzige Gattin Melania zur Frau.

Der Prozessbeginn in dem Rechtsstreit zwischen Carroll und Trump ist für April angesetzt.

Quellen: CNBC, "Washington Post", NBC News