Metallbarrieren und erhöhte Präsenz. Die New Yorker Polizei bereitet sich auf mögliche Unruhen im Umfeld der Anklageverlesung für Ex-US-Präsident Donald Trump in Manhatten vor.

Zehntausende Beamte mobilisiert – so bereitet sich New York auf den Tag der Anklageerhebung gegen Trump vor

Ausschreitungen befürchtet Zehntausende Beamte mobilisiert – so bereitet sich New York auf den Tag der Anklageerhebung gegen Trump vor

von Daniel Wüstenberg Große Anspannung in New York: Die Polizei bereitet sich angesichts der anstehenden Verlesung der Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump auf einen Großeinsatz vor.

Was am Dienstag in New York passieren soll, ist klar. Aber wie die Anklageverlesung für Ex-US-Präsident Donald Trump über die Bühne gehen wird, ist die große Unbekannte. Die Sicherheitsbehörden in der US-Metropole bereiten sich auf alle denkbaren Szenarien vor.

Für den übereinstimmenden Medienberichten zufolge angesetzten Gerichtstermin dürfte Trump kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, um ihm seine Fingerabdrücke abzunehmen und sogenannte Mugshots, also Polizeifotos, von ihm zu machen. Immerhin: Dass der 76-Jährige – wie in solchen Situationen durchaus üblich – Handschellen angelegt bekommt, gilt als unwahrscheinlich. Dafür muss Trump vor der Staatsanwaltschaft in Manhatten erscheinen.

Donald Trump wird als erster Ex-US-Präsident angeklagt

Was genau die Staatsanwaltschaft dem Ex-Präsidenten vorwirft, ist offiziell noch nicht bekannt. Die Anklageschrift bleibt bis zu ihrer Verlesung unter Verschluss. Es soll um illegale Wahlkampffinanzierung gehen, weil Trump im Vorfeld der Präsidentenwahl 2016 Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlte und diese womöglich via seinen Anwalt falsch abgerechnet haben soll. Daniels hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein früherer Präsident angeklagt wird.

Die Stimmung in New York vor dem Auftritt Trumps schildern Reporter als angespannt. Grund ist, dass Trump seine Anhängerschaft mehrfach dazu aufgerufen hat, ihn zu unterstützen. Erinnerungen an den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 wurden wach.

Damit es nicht zu Ausschreitungen kommt, ist die New Yorker Polizei in Alarmbereitschaft. Sichtbarstes Zeichen sind die Absperrungen mit Gittern, die bereits seit einigen Tagen rund um das Justizgebäude in Manhattan stehen. Die umliegenden Straßen sind für den Autoverkehr gesperrt.

Sichtbar ist auch eine erhöhte Polizeipräsenz. Das New York Police Department (NYPD) mobilisiert für die Anklageverlesung alle verfügbaren Kräfte. Mindestens 35.000 uniformierte Männer und Frauen sollen bereitstehen, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Hinzu kommen Tausende Zivilbeamte. "Es wird eine Kombination aus Geheimdienst, Staatsanwaltschaft und NYPD sein, die eine Sicherheitsmatrix koordinieren wird, um sicherzustellen, dass dies nicht zu einem Fiasko wird und alles so sicher wie möglich geschieht", sagt ein früherer NYPD-Beamter dem Fernsehsender CBS. Das Sicherheitsniveau sei vergleichbar mit den Vorkehrungen für die Silvesterfeierlichkeiten am Times Square, die seit jeher zu den arbeitsreichsten Stunden der New Yorker Polizei zählen.

Weitere mögliche Anklagen Fall Stormy Daniels bringt Trump vor Gericht – diese juristischen Probleme hat er noch am Hals 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Der Fall Stormy Daniels Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg klagt Donald Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels an. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, sie habe 2006, als Trump bereits mit Melania verheiratet war, Sex mit ihm gehabt. Um zu verhindern, dass sie diese Behauptung öffentlich macht und damit womöglich Trumps Wahlkampf schadet, hatte dessen damaliger Anwalt und Fixer Michael Cohen nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag des damaligen Präsidentschaftskandidaten 130.000 Dollar (rund 122.000 Euro) an Daniels gezahlt. Außerdem soll Trump das Model Karen McDougal mit 150.000 Dollar ruhiggestellt haben. Der 76-Jährige hatte eine Zahlung an Daniels zunächst bestritten, später räumten er und seine Anwälte sie aber ein. Sie dementierten aber weiterhin, dass der Ex-Präsident eine Affäre mit ihr hatte.

Schweigegeld zu zahlen, ist in den USA nicht illegal. Die Rückerstattung an Cohen wurde aber von der Trump Organization als Anwaltskosten deklariert. Sollte dies als Fälschung von Unternehmensdokumenten ausgelegt werden, wäre dies ein Vergehen. Die Staatsanwaltschaft könnte auch argumentieren, dass die Fälschung begangen wurde, um eine andere Straftat – etwa illegale Wahlkampffinanzierung – zu vertuschen. Dann würde es sich um ein Verbrechen handeln.

Die zuständige Grand Jury in New York hatte dafür gestimmt, Trump vor Gericht zu stellen. Braggs Büro verkündete daraufhin am Donnerstagabend New Yorker Zeit eine Anklage gegen ihn. Man habe seinen Anwalt kontaktiert, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich für eine Anklageverlesung stellen könne. Bei einer solchen Verlesung werden dem Angeklagten gemäß dem US-Strafprozessrecht die gegen ihn erhobenen Vorwürfe dargelegt, in der Regel gibt er daraufhin eine Erklärung ab. Ein Richter entscheidet dann, ob der Angeklagte in Untersuchungshaft muss oder auf Kaution freigelassen wird.

Angaben zum Inhalt der Anklage machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Das Dokument sei nach wie vor "versiegelt". Die genauen Anklagepunkte und Details sind damit noch unklar. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Donnerstag, Trump sei in mehr als 30 Punkten angeklagt.

In New York haben potenzielle Angeklagte eigentlich das Recht, vor der Grand Jury Fragen zu beantworten, bevor sie angeklagt werden, aber sie sagen nur selten aus. Auch Trump hatte das Angebot nicht wahrgenommen. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Laiengremium besteht in der Regel aus 23 Bürgerinnen und Bürgern. Eine einfache Mehrheit reichte für die Befürwortung der Anklage.

Sollte Trump tatsächlich wegen Verstößen gegen das Wahlkampfgesetz angeklagt und auch schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre Haft. Mehr

Der für den Schutz des Ex-Präsidenten zuständige Secret Service hat der "Washington Post" zufolge bereits Vorbereitungen für die Anreise Trumps getroffen und unter anderem das Gerichtsgebäude inspiziert.

"Wir werden niemals Gewalt oder Sachbeschädigung tolerieren", sagt ein Sprecher des NYPD und verwies unter anderem darauf, dass bei Versammlungen rund um das Gerichtsgebäude das Tragen von Schusswaffen verboten ist.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams lässt über einen Sprecher verbreiten, dass es "derzeit keine glaubwürdigen Bedrohungen für die Stadt" gebe, und fügte hinzu: "Das NYPD ist immer bereit, auf Ereignisse zu reagieren, die sich ereignen."

New Yorker Polizei steht vor schwieriger Aufgabe

Manhattans Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der von Trump und seinen Fans immer wieder persönlich angegangen wurde und auch Morddrohungen erhielt, wird ebenfalls seit längerem persönlich geschützt. Details hierzu wurden nicht bekannt.

Die Polizei in New York steht vor einem Spagat, sagt der CNN-Analyst und ehemalige Secret-Service-Agent Jonathan Wackrow. Sie müsse die Protestierenden bei der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte schützten und zugleich jegliche Art von gewalttätigen Aktivitäten, die aus diesen Protesten resultieren könnten, stoppen.

Zuletzt mehrten sich sowohl aus dem demokratischen als auch aus dem republikanischen Lager Stimmen, die zur Deeskalation aufriefen. Dass allerdings die Anklageverlesung am Dienstag ruhig über die Bühne gehen wird, ist keinesfalls ausgemachte Sache. Trump wird nach Angaben seines Anwalts auf nicht schuldig plädieren.

Während der Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden keine Videokameras zur Liveübertragung aus dem Gericht zugelassen sein. Der zuständige Richter Juan Merchan lehnte am Montagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag etlicher Medien ab, wie diese berichteten. Erlaubt sind demnach aber fünf Fotografen, die zu Beginn der Anklageverlesung Fotos machen können. Die Medienorganisationen hatten ihren Antrag mit dem öffentlichen Interesse begründet, Trumps Anwälte sperrten sich gegen eine Videoübertragung.

Angesetzt wurde der Gerichtstermin auf 14.15 Uhr (Ortszeit; 20.15 Uhr MESZ). Trump will anschließend zurück in seine Privatresidenz Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida reisen und dort am Abend eine Erklärung abgeben.

Quellen: "Washington Post", CBS, CNN, Nachrichtenagentur DPA