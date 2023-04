Mit ernster Miene: Trump winkte seinen Anhängern zu, bevor er am Montag im Trump Tower in New York verschwand

Mit Donald Trump wird erstmals ein Ex-US-Präsident angeklagt. Die Stadt bereitet sich seit Tagen auf diesen Moment vor. Für die Anklageverlesung muss Trump selbst vor Ort sein. Verfolgen Sie alles Wichtige im Liveblog.

In New York City geschieht heute Historisches: Mit Donald Trump muss sich erstmals in der US-Geschichte ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Der 76-Jährige, der seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hat, war am Montag aus Florida angereist, weil er persönlich zur Anklageverlesung vor dem Gericht im Stadtbezirk Manhattan erscheinen muss. Welche Straftaten die Staatsanwaltschaft dem Republikaner genau vorwirft, erfahren er und seine Anwälte erst dann. Bislang war die Rede von rund 30 Anklagepunkten.

Anklage gegen Donald Trump: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Grundlage für die Anklage soll eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sein. Daniels behauptet, 2006 mit Trump Sex gehabt zu haben. Als der zehn Jahre später für das Amt des Präsidenten kandidierte, soll er seinen damaligen Anwalt Michael Cohen angewiesen haben, Daniels 130.000 Dollar zu zahlen, damit sie die mutmaßliche Affäre für sich behält. Dass Geld geflossen ist, gibt Trump zu – schließlich ist das Zahlen von Schweigegeld nicht illegal. Allerdings könnte der Immobilienmogul damit gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben – was ihm nun zum Verhängnis werden könnte.

Ex-Präsident wird angeklagt: Trumps will vor und nach Anklageverlesung zu Journalisten sprechen

Trump will offenbar kurz vor und nach Verlesung zu Journalisten sprechen

Trump vor Gericht – der grobe Zeitplan

Leonie Scheuble

Eine Gegendemonstrantin mit einem "Trump 4 Prison"-Schild hat sich in die Nordseite reingeschmuggelt. Als sie anfängt den Journalisten Interviews zu geben, wird sie unter Beschimpfungen der MAGA-Supporter von der Polizei aus dem Park begleitet.

Leonie Scheuble

Auf der Nordseite haben Gegendemonstranten ein schwarzes Banner auf dem Boden ausgebreitet: "Trump Lies All The Time." Man hört Trillerpfeifen und Buhrufe in Richtung der Trump-Fans. Insgesamt ist die Stimmung aber (noch) entspannt.

Leonie Scheuble

Moin aus New York! Langsam füllt sich der Collect Pond Park gegenüber vom Gerichtsgebäude. Auf der südlichen Seite versammeln sich die Trump-Supporter. Man sieht rote MAGA-Caps, "Trump or Death"-Flaggen und "Trump 2024"-Shirts.

Trump will offenbar kurz vor und nach Verlesung zu Journalisten sprechen

Yannik Schüller

Wie der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf einen von Trumps Anwälten berichtet, will der Ex-Präsident kurz vor und nach der Anklageverlesung in der Vorhalle des Gerichtsgebäudes zu den Journalisten sprechen.

Im Saal selbst sind Medienvertreter nicht zugelassen. „ Der Präsident ist unverwüstlich, optimistisch und so entschlossen wie eh und je, sich gegen die Ungerechtigkeit zu wehren " Chris Kise, Trump-Anwalt



Yannik Schüller

Es ist unwahrscheinlich, dass die Strafverfolgungsbehörden noch heute Polizeifotos des Ex-Präsidenten veröffentlichen. Zwar gehört das in den USA zum Standardprozedere – in New York geschieht das aber nicht immer automatisch.

Trumps Anwaltsteam hatte im Vorfeld erklärt, die Veröffentlichung der Fotos wenn möglich verhindern zu wollen. Trump selbst hatte hingegen durchblicken lassen, dass er die Fotos publik machen will. Das könnte tatsächlich in seine Wahlkampfstrategie passen – der Präsidentschaftskandidat bedient seit Jahren das Narrativ einer "linken Elite", die eine Hexenjagd gegen ihn veranstalte.



Einem Bericht des "Time"-Magazin zufolge planen zudem Trump-Anhänger das Internet mit gefälschten Mugshots zu fluten, um vom Original abzulenken.



Trump vor Gericht – der grobe Zeitplan

Yannik Schüller

Im Folgenden einmal der grobe Zeitplan für die kommenden Stunden (nach deutscher Zeit):



Am Nachmittag sollen mehrere große Demonstrationen starten – pro und anti-Trump. Unter anderem die republikanische Abgeordnete und Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Greene hatte zu einem Unterstützungsmarsch aufgerufen.

Am Abend wird Trump am Gerichtsgebäude in Manhattan erwartet. Dort wird er auch das übliche Prozedere durchlaufen, worunter unter andrem die Abgabe von Fingerabdrücken und die mit Spannung erwarteten Polizeifotos (Mugshots) fallen.

Für 20.15 Uhr ist dann die offizielle Anklageverlesung im Gericht im Süden des Stadtbezirks Manhattan angesetzt. Im Gerichtssaal selbst sind keine Journalisten erlaubt. Die Verlesung dürfte aber recht schnell über die Bühne gehen.

Nach dem Gerichtstermin will Trump wieder in Richtung Florida abreisen. Für 2.15 Uhr deutscher Zeit hat er eine Rede in seinem Anwesen Mar-a-Lago angekündigt.

Yannik Schüller

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Mindestens 35.000 uniformierte Männer und Frauen sollen bereitstehen, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Hinzu kommen Tausende Zivilbeamte



Zehntausende Beamte mobilisiert – so bereitet sich New York auf den Tag der Anklageerhebung gegen Trump vor

Die Anspannung vor der Anklageverlesung für Ex-US-Präsident Donald Trump steigt – die New Yorker Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf alle Eventualitäten vor.

Yannik Schüller

Der 76-jährige Ex-Präsident ist bereits seit gestern in New York. Bei seinen Fahrten und seinem Flug wurde er wenig überraschend auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet. Einige Eindrücke davon sehen Sie hier:



Bei seinen Fahrten und seinem Flug wurde er wenig überraschend auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet. Einige Eindrücke davon sehen Sie hier:





Yannik Schüller

Meine Kollegin Leonie Scheuble berichtet für Sie live aus New York und wird Ihnen in diesem Blog Eindrücke von vor Ort verschaffen. Dazu hat sie im Vorfeld detailliert zusammengetragen, womit der Ex-Präsident heute und in den kommenden Tagen rechnen muss:



Handschellen, Polizeifotos, Knast? Womit Donald Trump ab Dienstag rechnen muss

Donald Trump ist als erster ehemaliger US-Präsident angeklagt worden. Wie es nun für ihn weitergeht – und was die Anklage für politische Folgen hat.

Yannik Schüller

Einen schönen guten Nachmittag, liebe Leserinnen und Leser!



Es ist ein historischer Tag für die USA. Noch nie musste sich ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht verantworten. Donald Trump hat die zweifelhafte Ehre, auf diese Art in die Geschichtsbücher einzugehen.



