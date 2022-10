Donald Trump lebt in einer Welt, in der 2020, das Jahr seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden, nie zu Ende geht

von Raphael Geiger Der Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das US-Kapitol hat Donald Trump vorgeladen. Dort wird er vor der TV-Nation Rede und Antwort stehen müssen. Und Amerika wird wissen, dass bei der nächsten Wahl über die Demokratie abgestimmt wird.

Als Donald Trump auf die Vorladung reagierte, war da neben der üblichen Wut auch ein wenig Spott. Die TV-Einschaltquoten des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar seien "armselig", schrieb er.

Das stimmt natürlich nicht. Viele Millionen Amerikaner verfolgen seit Monaten die Sitzungen des Ausschusses zum Sturm aufs Kapitol. Die sind fürs Fernsehen in Szene gesetzt, eine Netflix-reife Inszenierung aus Interviews und Clips. Vielen Menschen ist dadurch erst richtig klar geworden, was Trump geplant hatte in den Wochen nach der Präsidentschaftswahl 2020: einen Putsch gegen die amerikanische Demokratie.