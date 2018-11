Wenige Tage vor den Kongresswahlen verschärft US-Präsident Donald Trump seinen Kurs in der Einwanderungspolitik. Nach seinem Willen sollen künftig nur noch Menschen Asyl in den Vereinigten Staaten beantragen dürfen, die über eine offizielle Einreisestelle ins Land gelangen. Er sagte am Donnerstag vor Journalisten, dass diejenigen, die die Gesetze brächen und illegal einreisen würden, nicht mehr in der Lage sein dürften, unbegründete Ansprüche zu nutzen, um eine automatische Aufnahme in das Land zu erreichen. Ein entsprechender Plan werde erarbeitet. Kommende Woche will der Präsident eine Verordnung zur Einwanderung erlassen. Details nannte Trump nicht. Das geltende Recht sieht vor, dass jeder Einwanderer in den USA unabhängig davon Asyl beantragen kann, ob er über eine vorgesehene Einreisestelle ins Land kommt. Unklar blieb, ob Trumps Plan für jeden Einwanderer gilt oder nur für Menschen, die in Migrantengruppen amerikanischen Boden betreten.