Echte Männergespräche zwischen Donald Trump und Kim Jong Un. So stellt man sich es zumindest vor, wenn man diese Bilder aus Singapur sieht. Nach einem gemeinsamen Abendessen schlendern die beiden einen Fußweg entlang, bevor sie kurz vor den wartenden Medienvertretern anhalten.

Trump sagte, der Gipfel mit dem nordkoreanischen Führer sei "besser, als man hätte es erwarten können".

Anschließend zeigt der US-Präsident Nordkoreas Machthaber beim historischen Treffen seine Limousine. Die Präsidentenlimousine trägt den Spitznamen "The Beast". Der Wagen soll rund 1,6 Millionen US-Dollar wert sein – und Angriffen mit Sprengstoff und Chemiewaffen standhalten. Was Kim bei Trumps Imponiergehabe genau dachte, bleibt unklar. Er lächelt aber und schaut sich das Innere der Limo an.