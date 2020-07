Sehen Sie im Video: "Recht und Ordnung" – Trump will mehr Bundesbeamte versenden.





US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung von Bundesbeamten in mehrere Großstädte angekündigt. Die Städte, wie etwa Chicago und Albuquerque würden, so Trumps Darstellung, gegen eine Welle von Gewaltverbrechen ankämpfen. Für die Zunahme der Gewalt machte Trump linksgerichtete Strömungen verantwortlich, die eine Auflösung der örtlichen Polizei forderten. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, und die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfood haben den Einsatz von Bundesbeamten vehement abgelehnt. Lightfood sagte, sie wolle keine Einsatzkräfte des Bundes, die ohne Namensschilder gegen die Bürger vorgingen, und würde nicht davor zurückschrecken unter Umständen rechtlich gegen den Präsidenten vorzugehen. Der Vorstoß des Präsidenten folgt auf die Unruhen, mit denen Bürger auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd antworteten, der bei seiner gewaltsamen Festnahme umgekommen war. Kritiker befürchten, dass eine zusätzliche Beamtenpräsenz die Spannungen in vielen Städten erhöhen könnte. Vor den Wahlen am 3. November hat Trump Recht und Ordnung zu einem zentralen Thema gemacht. Er hat demokratische Bürgermeister und Gouverneure scharf für Verbrechen in ihren Verantwortungsbereichen kritisiert. Aktuell liegt der Republikaner Trump in Umfragen deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.