Verwirrspiel von Donald Trump - Nur einen Tag nach der Absage kommt die Kehrtwende. US-Präsident Donald Trump schließt plötzlich nicht aus, dass der von ihm abgesagte Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nun doch noch wie ursprünglich geplant am 12. Juni zustande kommt, sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. "Wir werden sehen, was geschieht. Es könnte sogar noch der 12. werden. Wir reden gerade mit ihnen. Sie wollen es machen, Wir auch. Mal schauen was passiert" Auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis bestätigte, der Gipfel könnte klappen. Zunächst seien jetzt aber die Diplomaten am Zug. Am Donnerstag hatte Trump das historische Treffen, bei dem erstmals ein amtierenden US-Präsident mit einem nordkoreanischen Machthaber zusammengekommen wäre, kurzfristig gekippt. Er warf Kim "offene Feindseligkeit" vor. Daraufhin gab sich Nordkorea am Freitag grundsätzlich weiter gesprächsbereit. Von der Absage sei man überrascht worden. Mehrere Staats- und Regierungschefs hatten nach Trumps Absage am Donnerstag die Hoffnung geäußert, dass der Gipfel trotz allem dennoch stattfinden werde.