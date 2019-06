Polen will laut US-Präsident Donald Trump auf eigene Kosten eine Militärbasis für amerikanische Soldaten bauen. Während des Besuchs seines polnischen Amtskollegen Andrzej Duda am Mittwoch teilte Trump mit, dass er bald Truppen von Deutschland nach Polen umziehen will. "Wir sprechen derzeit von rund 2000 Mann, die aus Deutschland oder anderen Orten nach Polen verlegt werden. Wir werden keine zusätzlichen Soldaten nach Europa senden. Wie sie wissen, haben wir rund 52.000 Streitkräfte in Deutschland. Deutschland wird aber grade dem, was es in Bezug auf die Nato tun soll, nicht gerecht. Polen schon. Da muss ich Ihnen gratulieren. Vielen Dank!" Deutschland stehe laut Trump derzeit nur bei einem Prozent, den das Land im Vergleich zu seinem Bruttoinlandsprodukt für Militärausgaben ausgibt. Die Ausgaben sollten aber eigentlich bei zwei Prozent liegen, sagte Trump. Ende Mai hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, den Wehretat bis 2020 auf 45,1 Milliarden Euro anzuheben.