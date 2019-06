US-Präsident Donald Trump hat am Samstag zusätzliche Sanktionen gegen den Iran angekündigt. "Wir haben bereits sehr viele Sanktionen gegen den Iran, aber wir werden zusätzliche Sanktionen verhängen. Manchmal wirken sie langsam, in einigen Fällen auch schnell. Es wird neue Sanktionen geben gegen den Iran." So solle das Land daran gehindert werden, an Atomwaffen zu gelangen, erklärte Trump vor Journalisten in Washington. "Der Iran kann eine wohlhabende Nation werden: "Machen wir den Iran wieder groß." Aber nicht wenn sie in fünf oder sechs Jahren Atomwaffen haben. Ich weiß sehr viel über Atomkraft, und ich sage eins, sie werden keine Atomwaffen haben." Trump hatte am Freitag nach eigener Darstellung einen Vergeltungsangriff auf den Iran für den Abschuss einer US-Drohne nur wenige Minuten vor dem Beginn gestoppt. "Ich habe iranische Freunde. Sie sind sehr klug und ehrgeizig. Sie sind gute Menschen. Ich will nicht 150 Iraner töten. Ich will überhaupt keine 150 Menschen töten, es sei denn, es ist absolut notwendig." Gleichzeitig unterstrich er, dass auch militärische Schritte nach wie vor als Option auf dem Tisch lägen. "Wir verfügen in diesem Gebiet über eine sehr starke militärische Kraft. Die Option liegt auf dem Tisch, bis wir das Problem gelöst haben." Unterdessen wurde bekannt, dass die USA offenbar vergangene Woche den Iran mit einem Cyberangriff ins Visier genommen haben. Die Zeitung "Washington Post" berichtete, die Aktion habe das iranische Raketenabschusssystem außer Kraft gesetzt. Es habe sich um eine Vergeltungsaktion nach den jüngsten Attacken auf Öltanker gehandelt.