von Raphael Geiger Wie erwartet hat Donald Trump seine dritte Kandidatur fürs Weiße Haus bekanntgegeben. Der Ex-Präsident ist bei den Republikanern so isoliert wie nie – und hat bei den kommenden Vorwahlen trotzdem die besten Chancen.

Donald Trump möchte gern, dass die Vergangenheit die Zukunft ist. Und am Dienstagabend, 21 Uhr Ortszeit in West Palm Beach, Florida, hat er Amerika in seine Zeitkapsel eingeladen. Trump hat dem Land eine Frage gestellt: Wollt ihr zurück in die Zukunft? Wollt ihr, dass sich das Drama von 2016 und 2020 wiederholt? Wollt ihr mich wiederhaben, so, wie ich bin, ganz der Alte?

Donald Trump hat bessere Chancen als alle anderen

Eine Mehrheit in den USA will das nicht. Aber es wollen viele, so viele, dass sie Trump zum dritten Mal zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner machen können. Seine Chancen auf diese Kandidatur stehen besser als die jedes anderen Politikers, besser auch als die von Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Und das, obwohl selbst Fox News noch während Trumps Rede die Übertragung abbricht, der bis vor Kurzem mit ihm verbündete Murdoch-Sender. Trotz vieler Stimmen aus der republikanischen Partei, die Trump zum Verzicht aufgefordert haben. Nahezu sein gesamtes Umfeld, heißt es, habe ihn von der Kandidatur abhalten wollen. Oder bat ihn, zu warten. Wenigstens bis nach der Stichwahl um den Senatsposten in Georgia am 6. Dezember.

Trump verließ sich nur auf einen Ratgeber: sich selbst. Er blieb bei seinem Plan. Bei seinem Termin. Zur TV-Primetime stand er unter den Kronleuchtern in seiner Golfvilla Mar-A-Lago und fragte: "Seid ihr schon aufgeregt? Ich werde langsam aufgeregt." Es sei "Liebe im Raum", sagte er. Das wird gestimmt haben. Sonst nicht viel.

Die ehemalige TV-Nachrichtenmoderatorin und Rechtsaußen-Kandidatin Kari Lake will Gouverneurin in Arizona werden. Das Rennen ist äußerst knapp, nach ersten Auszählungen liegt sie hinter ihrer demokratischen Kontrahentin Katie Hobbs. Doch in der Region von Phoenix gab es Probleme mit den Wahlautomaten, weswegen Lake, wie auch Donald Trump eine Wahlleugnerin, bereits vor Ende der Auszählungen die Korrektheit der Ergebnisse anzweifelt.

Alles ist wie früher: Ex-Präsident greift als Außenseiter an

In seiner Welt, der Trump-Welt, schnitten seine Kandidaten bei den Midterm-Wahlen gar nicht schlecht ab, alles Lüge der Medien. Dass es nicht noch besser gelaufen sei, läge nur daran, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner ihre schlechte Lage noch nicht begriffen hätten. "Sie fühlen es noch nicht. Aber 2024 wird es noch viel schlimmer sein, und dann werden die Leute ganz anders wählen."

Alles ist wie früher, wirklich alles, nur in der verschärften Version. Nicht nur spricht Trump genau wie vor einigen Jahren, vielleicht etwas ruhiger. Er hat dieselben Themen. Er verspricht das Gleiche. Was sich noch dazu gleicht, sind die Analysten, die ihn unterschätzen. Sein Rückhalt in der Partei sei zurückgegangen, sagen sie auf die CNN. Selbst "Fox" oder die "New York Post", Trumps alte Lieblingszeitung, gehen auf Distanz.

Wie 2016 beginnt Trumps Kandidatur damit, dass ihn viele unterschätzen. Damals nahm ihn das Land nicht ernst. So lange nicht, bis er gegen Hillary Clinton gewann. Wie 2020 berufen sich jene, die ihn unterschätzen, auf die Umfragen. Am Ende des katastrophalen Jahres 2020 verfehlte Trump die Wiederwahl mit 81.000 Stimmen.

Seine Außenseiterposition ist diesmal noch krasser. Tatsächlich ist bei den Republikanern ein Flügel entstanden, der Trump verhindern will. Aber je mehr Kandidaten in den nächsten Tagen antreten, je unübersichtlicher das Feld wird, desto mehr wird sich wieder alles um Trump drehen. Und Trump muss bei den Vorwahlen nur der Kandidat mit den meisten Stimmen sein. Das kann er schaffen.

Trump: "Amerikas Comeback beginnt heute"

Es gibt ein Amerika, das sich verändert hat. Auch Republikaner sind darunter. Leute, die Trumps ewig gleiche Reden nicht mehr hören können. Er langweilt sie. Er schaut ihnen zu sehr immer nur zurück. Trump wird aufpassen müssen, dass er nicht nur seine Lüge vom Wahlbetrug 2020 wiederholt. Er muss auch eine neue Geschichte erzählen.

Daneben aber gibt es genügend Republikaner, die genau diesen Trump wollen, den alten Trump, diesen Typen, der immer noch so anders ist als alle anderen potenziellen Kandidaten der Republikaner. Diese Leute wollen ihn als Präsidenten, weil er ist, wie er ist. Sie mögen das Verrückte. Ron DeSantis wirkt daneben brav. Alle anderen wirken zwangsläufig blass.

Noch ist die Trump-Bewegung nicht gescheitert. "Amerikas Comeback beginnt heute", rief Trump gestern in seinem Golfclub. "Man kann einfach nicht länger stillhalten." Damit meinte er sich selbst. Aber so isoliert, wie es viele gern hätten, ist Trump längst nicht. Er verspricht jenem Teil Amerikas, der zurück in die Vergangenheit will, dass diese Vergangenheit noch einmal auflebt.

Wir wissen sehr genau, wie Trumps Wahlkampf aussehen wird. Wir haben eine gute Vorstellung, was die USA und die Welt in den nächsten beiden Jahren erwartet. Wir kennen den Mann. Was wir nicht wissen, ist, wie viel Gewalt er noch über Amerika bringen wird, so lange er lebt.