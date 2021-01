Sehen Sie im Video: Golf-Verbände rücken vom US-Präsidenten ab – keine Meisterschaften auf Trumps Golfplatz. Donald Trump hat die nächste harte Kritik einstecken müssen - diesmal zwei scharfe Rügen aus der Welt des professionellen Golfsports, hier Archivbilder. Zwei der führenden Golf-Verbände kündigten an, dass sie nach der Stürmung des US-Kapitols zwei Golfplätze vorerst meiden wollten, die dem Präsidenten gehören. Am Montag teilte die PGA of America mit, dass sie dem Trump National Golf Club in Bedminster die PGA Championship 2022 entziehen werde, nachdem ihr Vorstand entsprechend abgestimmt hatte. Stunden später zog der Golfverband R&A nach und erklärte, dass er in absehbarer Zukunft keine Meisterschaften auf dem Trump-eigenen Golfplatz Turnberry in Schottland ausrichten werde. Turnberry in Schottland war bereits viermal Gastgeber der Open Championship, zuletzt 2009. Trump hatte das Anwesen im Jahr 2014 gekauft. Ein Vertreter von Trumps Organisation sagte, dort sei man "unglaublich enttäuscht" vor allem über die Entscheidung der PGA of America. Man habe eine wunderbare Partnerschaft gehabt. Dies sei ein Bruch eines verbindlichen Vertrages. Zudem habe man seitens des Trump-Teams bereits viele Millionen Dollar in die PGA Championship im kommenden Jahr investiert. Dennoch werde Trump weiterhin das Golfspiel auf jeder Ebene fördern und auch künftig die besten Golfplätze der Welt betreiben.

Für die US-Demokraten hat Donald Trump mit seiner Rede vor dem Sturm aufs Kapitol "zum Aufruhr" angestachelt. Er selbst findet seine Worte "angemessen" und warnt vor einer beispiellosen Wut aufgrund der Sperrung seiner Social-Media-Accounts.

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump sieht im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols keine persönliche Verantwortung bei sich. Mit Blick auf seine Rede vor Anhängern am vergangenen Mittwoch unmittelbar vor dem Gewaltausbruch am Sitz des US-Parlaments sagte Trump am Dienstag: "Wenn Sie meine Rede lesen und viele Leute haben es getan – und ich habe es sowohl in den Zeitungen als auch in den Medien, im Fernsehen, gesehen – sie wurde analysiert und die Leute fanden, dass das, was ich gesagt habe, völlig angemessen war."

Trump äußerte sich vor Journalisten auf dem Flugplatz Joint Base Andrews bei Washington, von wo aus er an die US-Südgrenze nach Texas reisen wollte. Er warf dabei den großen Tech-Unternehmen – offenbar wegen ihres verschärften Vorgehens gegen ihn selbst und bestimmte Nutzer und Beiträge angesichts der angespannten Sicherheitslage in den USA – vor, eine "fürchterliche Sache" für das Land zu tun. "Ich glaube, es wird ein katastrophaler Fehler für sie sein. Sie spalten und entzweien und sie zeigen etwas, was ich seit langer Zeit vorhergesagt habe", sagte Trump ohne konkreter zu werden. Ein häufig geäußerter Vorwurf gegen Plattformen wie Facebook und Twitter ist aber, dass sie konservative Stimmen unterdrücken.

Donald Trump: "Habe noch nie so eine Wut gesehen"

"Das verleitet andere dazu, das gleiche zu tun. Und es verursacht eine Menge Probleme und eine Menge Gefahren", sagte Trump. "Ich habe noch nie so eine Wut gesehen, wie jetzt gerade, und das ist eine fürchterliche Sache", sagte er. "Man muss Gewalt immer vermeiden und wir haben enorme Unterstützung. Wir haben Unterstützung, wahrscheinlich wie niemand jemals zuvor gesehen hat." Twitter hatte am Freitag Trumps Konto gesperrt, nachdem er mit zwei Tweets aus Sicht des Unternehmens gegen die Richtlinie zum Verbot von Gewaltverherrlichung verstoßen hatte.

Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"



President Trump: "If you read my speech...people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz — CSPAN (@cspan) January 12, 2021

Sowohl Politiker der Demokraten als auch von Trumps Republikanern werfen dem Präsidenten nach den dramatischen Ereignissen am vergangenen Mittwoch vor, seine Anhänger in seiner Rede aufgestachelt zu haben. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben deswegen die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump voran. Trump sprach von einer "Fortsetzung der größten Hexenjagd in der Geschichte der Politik". Das Verfahren sei "absolut lächerlich" und "gefährlich" für das Land.

Trump: Kritik an Äußerungen zu Unruhen nach Tod von George Floyd

Trump bezeichnete es am Dienstag auch als "ein echtes Problem", was hochrangige Politiker im Zusammenhang mit den "schrecklichen Unruhen" in Portland, Seattle und anderen US-Städten gesagt hätten. Im Sommer hatte es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai im ganzen Land Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben. Teilweise kam es dabei zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Trump hatte dafür die "radikale Linke" verantwortlich gemacht, Demonstranten allgemein als "Anarchisten", "Unruhestifter" und "Plünderer" bezeichnet und "Gesetzlosigkeit" auf den amerikanischen Straßen aufs Schärfste verurteilt.