Trumps Aussagen im Video: "Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, könnten sie uns den Sieg stehlen" US-Präsident Donald Trump hat in einer Ansprache am Donnerstagabend von Wahlbetrug im großen Stil gesprochen, ohne dafür Belege vorzulegen: "Wenn Sie die legalen Stimmen zählen, gewinnen wir locker. Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, könnten Sie versuchen, uns den Sieg zu stehlen. Wenn Sie die Stimmen zählen, die zu spät reinkamen, wir schauen uns das ganz genau an. Viele Stimmen kamen zu spät an." "Sie waren wissentlich falsch. Da waren Zahlen, die waren lächerlich und jeder wusste es zu der Zeit. Es gab keine blaue Welle, wie sie es vorausgesagt hatten. Das war falsch, das wurde behauptet, um uns zu unterdrücken. In Wirklichkeit gab es eine rote Welle." Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden lagen zuletzt noch immer so nah beieinander, dass weiter kein Sieger der Präsidentenwahl vom Dienstag feststand. Allerdings schmolz nach Angaben großer US-Sender Trumps Vorsprung bei der noch laufenden Zählung in einigen wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania. Experten machten dafür die Auszählung der Briefwahlstimmen verantwortlich. Joe Biden sagte am Donnerstag: "Es ist der Wille der Wähler, und von niemand anderem, zu bestimmen, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Jede Stimme muss gezählt werden." "Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal ein bisschen Geduld. Aber diese Geduld wurde seit über 240 Jahren belohnt mit einem Regierungssystem, wegen dem uns die ganze Welt beneidet." "Wir haben keine Zweifel daran, dass Senatorin Harris und ich am Ende gewinnen. Also rufe ich jeden dazu auf, ruhig zu bleiben, bleiben Sie ruhig." In einer Reuters/Ipsos-Umfrage geben 16 Prozent der US-Bürger an, sie glaubten der Erklärung von Trump, dass er die Wahl gewonnen hat. Unter Republikanern beträgt der Anteil 30 Prozent, unter Demokraten sieben Prozent. Die große Mehrheit lehnt demnach die umstrittene Erklärung ab.

Donald Trump behauptet, ihm würde die Wahl "gestohlen". Das Verhalten des US-Präsidenten weckt Erinnerungen an andere Kandidaten, die in der Niederlage Würde und Anstand bewahrten – gegenüber ihren Konkurrenten und dem demokratischen System.

Das hat es in der langen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika noch nie gegeben: Noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren, trat der amtierende Präsident vor die Kameras und reklamierte den Wahlsieg für sich. Schon zuvor hatte Donald Trump getwittert, seine Gegner wollten die Wahl "stehlen". Am Donnerstagabend, als der Ausgang der Präsidentschaftswahl immer noch unklar war, erneuerte Trump seine Vorwürfe in einem Statement im Weißen Haus. Belege dafür lieferte er nicht.

Selbst wenn Trump doch noch die Wahl gewinnen und sein Amt behalten sollte – mit diesen Vorwürfen hat der US-Präsident auch bei seinen Anhängern und den Vertretern der Republikaner viele Sympathien verspielt. Trump lässt Würde, Anstand und Respekt für seinen Herausforderer Joe Biden, aber auch für die Demokratie insgesamt vermissen. Das weckt bei vielen Amerikanern Erinnerungen an andere Kandidaten, die in der Niederlage Demut zeigten und den Willen der Wähler anerkannten.

In den sozialen Netzwerken erinnern User an die öffentlichen Auftritte dieser unterlegenen Präsidentschaftskandidaten, in denen sie ihre Niederlagen eingestanden. In den USA wird die Rede, in der ein Kandidat den Sieg des anderen akzeptiert, als "concession speech" bezeichnet, sie ist ein Zugeständnis an dessen Sieg.

George H.W. Bush schrieb Bill Clinton einen bewegenden Brief

George H.W. Bush war der bisher letzte amtierende Präsident, der nach nur einer Amtszeit wieder abgewählt wurde. 1992 unterlag der Republikaner dem Demokraten Bill Clinton. Am Wahlabend gestand Bush seine Niederlage ein: "Das Volk hat gesprochen." Er gratulierte Clinton am Telefon zum Sieg, lobte dessen Wahlkampf und versprach: "Meine ganze Administration wird eng mit seinem Team zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen."

Interessanterweise benutzte Bush in dieser Rede einen Satz, den man so auch oft von Trump gehört hat: "America must always come first" – "Amerika muss immer an erster Stelle stehen." Bei Bush allerdings spiegelte sich darin kein Egoismus, sondern das Verständnis dafür, dass die demokratischen Prozesse im Land über einzelnen Personen und Parteien stehen. Seine Unterstützer forderte Bush auf: "Wir müssen alle hinter diesem neuen Präsidenten stehen und ihm alles Gute wünschen."

Berühmt geworden ist zudem ein Brief, den Bush an Clinton schrieb und seinem Nachfolger im Oval Office hinterließ. "Lassen Sie sich von den Kritikern nicht entmutigen oder von Ihrem Kurs abbringen", riet Bush dem neuen Präsidenten – und endete mit den Worten: "Ich feuere Sie an." Sätze, die man sich von Donald Trump wiederum nicht vorstellen kann.

John McCain lobte den historischen Erfolg von Obama

Für John McCain ging der große Traum vom Weißen Haus 2008 nicht in Erfüllung. Damals entschied Barack Obama die Wahl für sich und wurde als erster Afro-Amerikaner Präsident der USA. Statt sich wegen seiner Niederlage zu grämen, würdigte der Republikaner McCain diese "historische Wahl" Obamas: "Ich erkenne die besondere Bedeutung, die sie für Afro-Amerikaner hat und den besonderen Stolz, den Sie heute Abend empfinden." Als die Unterstützer der Republikaner Obama ausbuhen wollten, wehrte McCain ab.

Obama und er seien in vielen Punkten unterschiedlicher Ansicht, sagte McCain, stellte im Moment seiner Niederlage aber dennoch die Gemeinsamkeiten heraus. Sowohl er als auch Obama glaubten daran, dass Amerika allen die gleichen Möglichkeiten biete. "Obama hat Großes erreicht – für sich selbst und für unser Land", so McCain.

Donald Trump: "Verlieren ist niemals leicht"

In den USA haben die sogenannten "concession speeches" eine lange Tradition. Die Wahl gilt als entschieden, wenn einer der Kandidaten seine Niederlage anerkennt und seinem Konkurrenten gratuliert. George H.W. Bush und John McCain bewiesen – wie die allermeisten anderen unterlegenen Kandidaten in der Geschichte der Vereinigten Staaten – Größe in der Niederlage. Donald Trump hingegen hatte schon vor der Wahl wissen lassen: "Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich."

Quellen: "NPR" / "USA Today"