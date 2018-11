In einem Streit über eine Parklücke in New York soll Alec Baldwin handgreiflich geworden sein. Der US-Schauspieler wurde am Freitag vorübergehend festgenommen. Baldwin habe eine andere Person wegen eines Parkplatzes attackiert, auf die es beide abgesehen hatten, teilte die New Yorker Polizei mit. Ob auch Anklage gegen ihn erhoben wird, stand zunächst nicht fest. Baldwin hatte in der Vergangenheit immer wieder die Beherrschung verloren. Zu den populärsten TV-Rollen von Baldwin zählt die Imitation von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte nach dem Vorfall am Freitag für Baldwin nur einen Kommentar: Er wünsche ihm Glück.