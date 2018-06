Das hatten Solomon Lartey und Reginald Young Jr. in ihrer jahrzehntelangen Arbeit noch bei keiner US-Regierung erlebt: Die 54 und 48 Jahre alten Analysten in der Schriftgutverwaltung mussten monatelang Dokumente, die US-Präsident Donald Trump zerrissen hatte, mit Tesafilm wieder zusammenfügen, wie die US-Zeitung "Politico" berichtet. Bewaffnet mit Klebestreifen hätten Lartey und Young Jr. gemeinsam mit anderen Kollegen große Stapel von Papierschnipseln durchgesehen und die einzelnen Teile wieder zusammengeklebt - für ein Jahresgehalt von mehr als 60.000 Dollar. "Wie ein Puzzlespiel", zitiert "Politico" Solomon Lartey. Manchmal seien die Papiere einfach nur in der Mitte durchgerissen gewesen, aber manchmal seien sie auch so klein gewesen, dass sie wie Konfetti aussahen.

Trumps Korrespondenz muss archiviert werden

Hintergrund der mühsamen Tätigkeit ist der Presidential Records Act. Das Gesetz verlangt, dass jede Korrespondenz, auch die private, des Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten für die Nachwelt aufgehoben und archiviert werden muss. Diese Anordnung kollidiere jedoch mit Donald Trumps Angewohnheit, Papiere zu zerreißen, wenn er mit ihnen fertig ist, berichtet die Zeitung - oder, wie einige Leute es nennen würden, seinem inoffiziellen "Ablagesystem".

Die Mitarbeiter im Weißen Haus hätten schnell herausgefunden, dass es unmöglich sei, Trump davon abzuhalten, Schriftstücke zu zerreißen und in den Papierkorb oder auf den Boden zu werfen, schreibt "Politico" unter Berufung auf "mit der Praixs vertraute Personen". Stattdessen hätten sie beschlossen, hinter ihm aufzuräumen, um sicherzustellen, dass der Präsident nicht gegen das Gesetz verstößt. Angestellte hätten die Papierfragmente sowohl im Oval Office als auch in der Privatresidenz eingesammelt und zur Schriftgutverwaltung gegenüber vom Weißen Haus gebracht, wo Lartey, Young Jr. und deren Kollegen sie mühsam wieder zusammengesetzt hätten.

"So etwas mussten wir unter der Trump-Administration ertragen", erzählte Young Jr. der Zeitung. "Ich sehe meinen Direktor an und sage: 'Meint ihr Jungs das ernst?' Wir verdienen mehr als 60.000 Dollar im Jahr, wir müssten wesentlich wichtigere Dinge tun als das. Es fühlte sich wie die niedrigste Arbeit an, die man ausführen kann, abgesehen vom Leeren der Mülleimer."

Analysten ohne Angabe von Gründen gefeuert

Laut Solomon Lartey war in den Anfangsmonaten von Trumps Amtszeit seine ganze Abteilung damit beschäftigt, Papierstücke wieder zusammenzukleben. Mindestens bis zu diesem Frühling hätten noch immer Mitarbeiter diese Tätigkeit ausgeführt, berichteten beide Analysten "Politico".

Lartey und Young Jr. dagegen wurden der Zeitung zufolge im März bzw. im April dieses Jahres nach jahrzehntelanger Tätigkeit in Staatsdiensten ohne Angabe von Gründen entlassen.

"Politico" hatte die nun Arbeitslosen laut eigenen Angaben kontaktiert, um mit ihnen darüber zu reden, warum ihnen die Arbeitsstellen gekündigt wurden, von denen sie angenommen hatten, dass sie sie bis zu ihrer Pensionierung behalten könnten. Im Zuge der Gespräche sei ihre "eigenartige" Aufgabe zur Sprache gekommen, die sie mittlerweile als eine Art Bestrafung betrachteten. Die Analysten seien nicht an den "Politico"-Reporter herangetreten, um ihm unangenehme Informationen über den US-Präsidenten zuzuspielen, betont die Zeitung.