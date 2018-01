Der verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geht in die nächste Runde. Auch er habe einen Atomwaffenknopf, erklärte Trump am Dienstag auf Twitter. Aber sein Knopf sei deutlich größer und mächtiger als der von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und er funktioniere. Kim hatte den USA in seiner Neujahrsansprache erneut mit Nordkoreas Atomwaffen gedroht und als Zeichen der Einsatzbereitschaft erklärt, auf seinem Schreibtisch stehe immer ein Atomknopf. UN-Botschafterin Nikki Haley. "Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen." Kim schlug in seiner Neujahrsansprache aber auch moderatere Töne an. Das Regime hat am Mittwoch überraschend angekündigt, eine lange stillgelegte Leitung in der Grenzregion wieder in Betrieb zu nehmen. Die hatte Pjöngjang 2016 als Reaktion auf Südkoreas Sanktionen gegen die Atomtests des Nordens abgeschaltet.