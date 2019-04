HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Washington D.C, 11. April 2019 "Ich weiß überhaupt nichts über WikiLeaks. Das geht mich nichts an. Und ich weiß, dass es etwas mit Julian Assange zu tun hat. Ich habe gesehen, was mit Assange passiert ist. Und das wird hauptsächlich eine Entscheidung des US-Justizministers, der einen großartigen Job macht. Er wird eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass er sich damit beschäftigen und entscheiden wird." West Palm Beach, 3. Oktober 2016 "Es ist kein Zufall, dass diese Angriffe genau zur selben Zeit kommen, in der WikiLeaks Dokument veröffentlicht, in denen die internationale Korruption der Clinton-Maschinerie aufgedeckt wird. Dazu gehören 2000 weitere E-Mails von heute Morgen." St. Louis, 9. Oktober 2016 "Und alles, was ihr machen müsst, ist auf WikiLeaks zu schauen und zu sehen, was WikiLeaks über Bernie Sanders sagt. Und was Deborah Wasserman-Schultz wegen Bernie Sanders denkt. Bei den Superdelegierten und Deborah Wasserman-Schultz, hatte er nie eine Chance. Und ich war überrascht, dass er sich mit dem Teufel einlässt." Miami, 2. November 2016 "Jetzt haben wir über eine kürzlich von WikiLeaks veröffentlichte E-Mail erfahren, dass Kadzik Informationen über die Untersuchung zum Clinton-Wahlkampfteam weitergeleitet hat. Und das Kadzik gesagt hat, dass es eine Weile dauern wird, bis das Außenministerium die E-Mails postet." Ohio, 27. Oktober 2016 "Je mehr E-Mails WikiLeaks veröffentlicht, umso mehr Verbindungen zwischen der Clinton Foundation, dem Büro des Außenministeriums und den persönlichen Finanzen der Clintons werden verwischt." Ocala, 12. Oktober 2016 "Sogar Chelsea Clinton zeigt sich in den E-Mails, die WikiLeaks veröffentlicht hat, besorgt über Interessenskonflikte zwischen der Clinton Foundation und dem Außenministerium." Sioux City, 6. November 2016 "Erst heute haben wir gelernt, dass Hillary Clinton hochrangige Informationen über ihr Dienstmädchen verschickt hat. Die deshalb vollständigen Zugang zu dieser Information hatte und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet hat. Das ist gerade rausgekommen, WikiLeaks."