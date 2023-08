Donald Trump wird in Washington, D.C. zum dritten Mal in vier Monaten angeklagt. Er soll versucht haben, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

von Marc Etzold Laut Anklage soll Donald Trump versucht haben, das Ergebnis der vergangenen Präsidentschaftswahl zu kippen. Eine Schlüsselfigur im Prozess könnte sein früherer Vizepräsident Mike Pence werden.

Donald Trump wusste, was auf ihn zukommt – und wer ihm genau zuhörte, konnte bereits vor einigen Tagen seine Verteidigungsstrategie erfahren. Am zurückliegenden Samstag kam der frühere Präsident nach Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania, um in einer schmucklosen Mehrzweckhalle vor seinen Anhängern zu sprechen. Für rund 8.000 Menschen bot die Arena an dem Abend Platz, ganze Ränge blieben jedoch frei. In einem der umkämpftesten Staaten des Landes war es Trump nicht gelungen, eine mittelgroße Halle in einer Stadt mit etwa 92.000 Einwohnern voll zu bekommen. Wäre das seiner Konkurrenz passiert, hätte er sich einen hämischen Kommentar wohl kaum verkneifen können.