von Leonie Scheuble Hinter den USA liegt eine historischer Gerichtstag. Warum die Anklage gegen Donald Trump für Überraschungen sorgt – und welchen Einfluss sie auf seinen Wahlkampf haben könnte, analysiert Michael Gerhardt, Juraprofessor an der University of North Carolina.

Herr Gerhardt, was war für Sie die größte Überraschung in der am Dienstag enthüllten Anklageschrift gegen Donald Trump?