Während Donald Trumps Ansprache lässt C-SPAN die Kamera noch laufen – und erwischt peinliche Momente.

O-Ton: "Okay."

Ein Blick hinter die Kulissen, den es eigentlich nicht hätte geben sollen. Während Donald Trumps TV-Ansprache an die Nation unterläuft dem Sender C-SPAN eine kleine Panne. Vor der Live-Übertagung überträgt C-SPAN bereits den Ton aus dem Oval Office. Zuschauer können den US-Präsident bei seiner Vorbereitung hören:





"Ach scheiße. Ach, nein. Ich habe einen Fleck vom Stift. Hat jemand ein Wischtuch? Etwas, womit ich es abwischen kann?"

Und nach der Ansprache gibt es wieder einen Patzer – die Kamera läuft weiter.

"Wir sind raus."

"Okay. Okay."

Zuschauer teilen die Szenen im Netz und machen sich etwa über den US-Präsidenten lustig. Obwohl die Fehler für Trump-Gegner ein gefundenes Fressen sein mögen, ist der Inhalt seiner Ansprache nicht zum Lachen. Bislang sind mindestens 37 Menschen in den Vereinigten Staaten an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sind inzwischen mehr als 1100 Menschen in den USA mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Patzer sollten also nicht davon ablenken, wie ernst die Lage ist.