Ivana Trump, die erste Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist gestorben. In einer Mitteilung trauert die Familie um "eine unglaubliche Frau". Auch ihr Ex-Mann ist "sehr traurig".

Ivana Trump, die erste Frau des früheren US-Präsidenten Donald Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte die Familie am Donnerstag in einem Statement mit, über das mehrere Medien berichteten.

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Mutter Ivana Trump bekannt", zitierten ABC News und die "Washington Post" aus der Erklärung der Trump-Familie. "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau – eine Macht im Geschäft, eine Weltklasse-Athletin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", hieß es weiter. "Sie wird von ihrer Mutter, ihren drei Kindern und zehn Enkelkindern sehr vermisst werden."

Die Hintergründe sind noch unklar. Wie ABC News berichtete, seien Sanitäter wegen eines Herzstillstands in die Upper East Side in New York geeilt, wo Ivana Trump lebte, und hätten dort gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) eine 73-Jährige Frau vorgefunden.

Donald Trump: "Ruhe in Frieden, Ivana!"

Ein Statement zum Tod gab es auch von Donald Trumps Account auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. "Ich bin sehr traurig, allen, die sie liebten, von denen es viele gibt, mitzuteilen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City gestorben ist", schrieb Trump. "Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte. Ihr ganzer Stolz waren ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Sie war so stolz auf sie, wie wir alle so stolz auf sie waren. Ruhe in Frieden, Ivana!"

Ivana Trump wurde als erste Ehefrau des späteren US-Präsidenten bekannt. Das ehemalige Model und der damalige Immobilienmogul wurden in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker Elite, ehe sie sich in den 90er-Jahren unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden ließen und Trump seine zweite Frau Marla Maples heiratete. Aus der Ehe gingen die drei Kinder – Donald Jr., Ivanka und Eric – hervor.

Sportlerin, Model – und dann eine Trump

Ivana Marie Zelnícková wurde 1949 im heutigen Tschechien geboren. Schon früh zeigte sie sportliches Talent als Skiläuferin. Sie verließ ihre Heimat und wanderte nach Kanada aus, wo sie in den 1970er-Jahren eine Modelkarriere begann. In New York traf sie Donald Trump, den sie 1977 heiratete.

In der Folge übernahm sie zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei den Geschäften ihres Mannes. Sie arbeitete unter anderem im Trump Tower in Manhattan und beaufsichtigte den Bau eines Trump-Casinos in Atlantic City, New Jersey.

Nach der Trennung von Trump schrieb sie mehrere Bücher, darunter den Ratgeber: "Das Beste kommt noch: Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen". 2010 kehrte sie wieder ins Rampenlicht zurück, als sie in der britischen TV-Show "Celebrity Big Brother" auftrat.