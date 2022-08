Die Zwischenwahlen in den USA rücken immer näher. Und obwohl er selbst gar nicht zur Wahl steht, schwebt Donald Trump wie ein Damoklesschwert über den Köpfen seiner "Grand Old Party". Wie groß sein Einfluss bei den Republikanern immer noch ist, zeigt ein Blick auf die derzeit in den einzelnen Bundesstaaten stattfindenden Vorwahlen. Bei den sogenannten "primaries" küren Demokraten und Republikaner ihre jeweiligen Kandidaten, die am 8. November für die Sitze im Repräsentantenhaus, im Senat und um die Gouverneursposten ins Rennen gehen.

Kaum ein Wahl wurde dabei so eng verfolgt, wie das Rennen in Wyoming zwischen der wichtigsten innerparteilichen Trump-Kritikerin Liz Cheney und ihrer vom Ex-Präsident gestützten Gegenkandidatin Harriet Hageman (der stern berichtete). Das Ergebnis: Cheney wurde mit nur 29 Prozent der Stimmen haushoch abgestraft.

In der Konsequenz aus dem Sturm aufs Kapitol hatte Cheney als eine von nur zehn republikanischen Abgeordneten dafür gestimmt, Trump wegen seiner Rolle als Anstifter des Mobs, zu impeachen. Das Votum scheiterte, aber die zehn Frauen und Männer waren seither gebrandmarkt. In den Vorwahlen schafften es nur zwei – Dan Newhouse (Washington) und David Valadao (Kalifornien) – sich die Nominierung ihrer Partei zu sichern. Alle anderen wurden von Trump gestützten Kandidaten ausgestochen.

Und das sind durchaus einige. Mehr als 200 Frauen und Männern hat Donald Trump seinen finanziellen und verbalen Support in den Vorwahlen zugesichert. Darunter Corona-Leugner, Anhänger der rechten Verschwörungstheorie QAnon und eine Frau, die im Wahlkampf für Schlagzeilen sorgte, weil sie Adolf Hitler zitierte.

Viele traten ohne Gegenkandidaten an oder hatten leichtes Spiel gegenüber nur wenig bekannten, schlecht finanzierten Gegnern. Auch wenn es nach außen hin nicht immer den Anschein hatte, ging Trump bei seinen Nominierungen durchaus strategisch vor. In mehreren Fällen hielt er seine öffentliche Empfehlung lange zurück, bis sich im Rennen mehrere Spitzenreiter etabliert hatten, um dann seinen Wunschkandidaten kurz vor der Ziellinie den nötigen Schwung zu verpassen. So wie in Michigan bei seiner Last-Minute-Befürwortung von Tudor Dixon für das Amt des Gouverneurs.

Zwar konnte er bislang nicht alle seine Favoriten in Stellung bringen – speziell in Georgia und North Carolina steckten Trumps Kandidaten herbe Niederlagen ein. Doch insgesamt scheint die Strategie des Ex-Präsidenten aufzugehen, wie die besonders wichtigen Siege seiner Wunsch-Politiker in den zwei Swing-Staaten Arizona und Michigan zeigen.

Neue Spekulationen um Trump-Kandidatur 2024

Anfang August überraschte Trump bei der jährlichen Conservative Political Action Conference (kurz CPAC) mit einem vierminütigen Wahlwerbespot, der die Spekulationen über seine eigene Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen weiter anheizte. Doch die fast gleichzeitig öffentlich gewordenen FBI-Durchsuchungen von Trumps Anwesen in Florida sorgten für so viel Wirbel, dass Personen im engsten Kreis des Ex-Präsidenten ihm die jetzige Ankündigung seiner Kandidatur ausredeten.

Dennoch ist es wohl nur ein Frage der Zeit, bis Donald Trump selbst wieder auf dem Wahlzettel steht.