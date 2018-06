Diese Woche haben wir eine Wende in der amerikanischen Außenpolitik gesehen.





Das Land – und vor allem sein Präsident – hat sich gegen seine traditionellen Partner gewandt. Und nur zwei Tage später reicht er einem Diktator die Hand.





Dass der G7 Gipfel in Kanada und das Treffen mit Kim Jong Un in Singapur direkt nacheinander stattgefunden haben, macht Trumps politischen Umbruch umso deutlicher.





Der US-Präsident macht es seinen Alliierten nicht leicht. Fast jeder hat dieses Bild gesehen – geteilt von Kanzlerin Angela Merkel. Ein sitzender, eingekreister Trump mit defensiver Körpersprache.





Die Haltung verrät: Er will nicht mehr verhandeln. Die Strafzölle kommen.





Trump versteht weder die Weltwirtschaft, noch Amerikas Schlüsselrolle in dieser Geschichte.





"Zölle werden rasant sinken, weil Leute so nicht weitermachen können. Wir sind das Sparschwein, das alle schlachten. Das endet jetzt."





Ein Handelskrieg ist Trump nicht genug. Er spielt mit dem Gedanken, den Handel komplett abzubrechen, wenn die Zölle nicht verringert werden.





Gar kein Handel mit der EU? Oder mit Kanada? Sag mal, Mr. President, wie stellst du dir so eine Welt vor?





Dann kommt der G7-Gipfel zu einem Ende.





Trump stimmt einer gemeinsamen Erklärung aller Teilnehmer zu, Premierminister Justin Trudeau kündigt an, auch Kanada werde die USA mit höheren Zöllen belegen.





Und zack - wenige Minuten später widerruft Trump seine Zustimmung auf Twitter:





Er bezeichnet den kanadischen Premierminister Justin Trudeau als unehrlich und schwach.





Kanada? Bitte! Kanada ist unser engster Partner. Wir teilen die längste Grenze der Welt. Was kommt als nächstes: eine Mauer im Norden und Kanada wird dafür bezahlen?





Wie immer – Trump schießt um sich, ohne nachzudenken, was die politischen und wirtschaftlichen Folgen sein könnten.





Und nun endlich zu dem Kurswechsel.





Trump fliegt für sein Treffen mit Kim Jong Un nach Singapur. Da lassen sich die beiden Staatsoberhäupter feiern.





"Ein wichtiger Schritt der Geschichte", "Ein bahnbrechender Moment" – aber alles was rauskommt, sind vier Stichpunkte auf einem Blatt Papier. Da fehlen Zeitangabe, eine Timeline, Details, überhaupt Genauigkeit!





Das ist egal, Trump geht es in erster Linie um die Bilder.





"Macht ihr alle schöne Fotos, damit wir nett, hübsch und dünn aussehen?"





Bei einer Pressekonferenz beschreibt er Kim Jong Un als „sehr talentiert.” Wie bitte?!? Ein Mann, der Menschen verhungern und ermorden ließ, darunter den US-Bürger Otto Warmbier?





Auf Nachfrage einer Journalistin, wie er diese Beschönigung rechtfertigt, verteidigt Trump den Diktator.





"Er ist sehr talentiert. Mit 26 Jahren konnte er die Lage im Land übernehmen, und hat es hart geführt. Ich sage nicht, dass es nett war. Ich sage gar nichts darüber. Sehr wenige Menschen in dem Alter – 1 von 10.000 – könnten es schaffen."





Trump kennt nicht mal die Inhalte des Papiers.





"Lass uns mal gucken. Es wird verschwinden. Man kann nicht deutlicher sein, als was wir fragen...atomare Abrüstung der Koreanischen Halbinsel. Das ist das Dokument, was wir gerade unterzeichnet haben."





Achja, und dann gab es da noch dieses Video: Es ist zu bizarr, um wahr zu sein! Trump hat Kim eine Art Propagandavideo im Hollywood-Stil geschenkt. Der White House Kanal postete es am nächsten Tag auf Facebook.





Zwei Männer, zwei Anführer, ein Schicksal: So lautet das Drehbuch. Die Schnittbilder sind ein buntes Potpourri aus Stockbildern – von Essen, über funkelnde Skylines bis hin zu Sonnenaufgängen! Oh ja, die Sonne! Wenn Trump und Kim kooperieren würden, könnte die Zukunft so rosig, so sonnig sein. Da fragt man sich wirklich, was das soll?!





Diese Woche haben wir uns Trumps Außenpolitik genau anschauen können. Die jahrzehntelangen Beziehungen mit Europa und seinen Nachbarländern haben keine Priorität mehr.





Stattdessen umarmt er einen diktatorischen Machthaber, der wahrscheinlich einen Rekord an Menschenrechtsverletzungen aufstellt. Er träumt von deren unbestrittenem Freiraum in der Politik und zensierten Medien.





Ob Trump diese Machthaber nachahmen will? Davon gehe ich aus.





Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche bei The Trump of the Week.