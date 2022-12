Nun können sich die Amerikaner selbst ein Bild über die Finanzen ihres Ex-Präsidenten machen: Donald Trumps Steuerdokumente aus den Jahren 2015 bis 2020 stehen nun im Netz.

Nach jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen hat ein US-Kongressausschuss Steuerunterlagen des früheren Präsidenten Donald Trump veröffentlicht. Der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses stellte Steuerdokumente Trumps aus den Jahren 2015 bis 2020 ins Netz.

Wie der Ausschuss bereits vorab bekannt gab, geht daraus hervor, dass Trump mehrere Jahre kaum oder gar keine Einkommenssteuer auf Bundesebene zahlte, obwohl er sich stets mit seinem Reichtum rühmte. Trump hatte sich jahrelang mit rechtlichen Mitteln dagegen gewehrt, die Unterlagen an den Finanzausschuss herauszugeben – aber scheiterte schließlich vor wenigen Wochen vor dem Obersten Gericht.

Parlament verfügte Veröffentlichung

Der Ausschuss hatte vorab bereits zwei Berichte mit umfangreichen Informationen aus den Dokumenten vorgelegt und mit der Mehrheit der Demokraten beschlossen, die Original-Steuerunterlagen zumindest in Teilen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das folgte nun.

Die "New York Times" hatte bereits vor der Präsidentschaftswahl 2020 Teile von Trumps Steuererklärung veröffentlicht. Die Zeitung schrieb damals, dass Trump in den Jahren 2016 und 2017 jeweils nur 750 Dollar Einkommenssteuer auf Bundesebene gezahlt habe. Der damalige US-Präsident nannte den Bericht "totale Fake News" und "erfunden". Nach eigenen Angaben bekam die Zeitung Zugang zu den Finanzdokumenten Trumps und Hunderter Firmen seiner Unternehmensgruppe aus mehr als zwei Jahrzehnten.

Daraus gehe unter anderem hervor, dass der Immobilienmogul vor 2016 in 10 von 15 Jahren gar keine Einkommenssteuern gezahlt habe, schrieb die Zeitung. Der Grund sei, dass er mehr Verluste als Gewinne deklariert habe. Trump sagte dazu: "Ich habe eine Menge bezahlt, ich habe auch eine Menge an Steuern an den Bundesstaat bezahlt, der Bundesstaat New York verlangt viel."

Komplexe Trump-Finanzen

Bis die gesamten Unterlagen ausgewertet sind, könnte es aber dauern. Im Vorfeld der Veröffentlichung schrieb CBS News dazu: "Ob die Amerikaner viel mit den Dokumenten werden anfangen können, ist eine andere Frage. Trumps Finanzen sind komplex, und selbst die Steuerbehörde hat sich schon darüber beschwert, jedes seiner rund 400 Unternehmungen auf mögliche Einkünfte untersuchen zu müssen."