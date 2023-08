Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers bekanntgegeben. Abu al-Hussein al-Husseini al-Kuraschi sei bei "direkten Kämpfen" mit der dschihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Scham in der syrischen Provinz Idlib getötet worden, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft, die im Online-Dienst Telegram verbreitet wurde. Zum Todeszeitpunkt machte der Sprecher keine Angaben. Als Nachfolger wurde Abu Hafs al-Hashimi al-Kuraischi genannt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters