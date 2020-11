NeuesKapitel bei Familie Snowden: Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter und spätere „Whistleblower“ Edward Snowden, hier Archivbilder, hat erklärt, seine Frau und er werden die russische Staatsbürgerschaft beantragen. Anlass dafür sei, nicht von ihrem künftigen Sohn getrennt zu werden, teilte Snowden am Montag mit. Edward Snowden hatte geheime US-Informationen weitergegeben, unter anderem an den Journalisten Glenn Greenwald, der 2013 einiges davon im britischen „Guardian“ veröffentlichte. Diesen Informationen zufolge überwachen insbesondere US-Geheimdienste wie die NSA in großem Maße weltweit Datenströme. Snowden wird seitdem von US-Behörden wegen Spionage-Vorwürfen verfolgt. Er bekam in Russland nach einer Odyssee im Sommer 2013 zunächst Asyl und ein Jahr später dann eine Aufenthaltserlaubnis. Nun ist laut Snowden seine Frau Lindsay schwanger, beide erwarteten im Dezember ein Kind. Daher wollten sie jetzt für alle drei russische Pässe. Auf Twitter schrieb Snowden, Lindsay und er würden Amerikaner bleiben und ihren Sohn mit allen Werten des Amerikas aufziehen, das sie liebten - einschließlich der Freiheit, die eigene Meinung zu sagen.

Mehr