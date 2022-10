Nach nur sechs Wochen im Amt hat die britische Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt angekündigt.

Nach nur sechs Wochen im Amt hat die britische Regierungschefin Liz Truss ihren Rücktritt erklärt. Die parteiinterne Wahl ihres Nachfolgers an der Spitze der konservativen Partei - und damit des Premierministers - solle bis kommende Woche stattfinden, erklärte sie am Donnerstag. Die umstrittene Premierministerin war am Mittwoch durch den Rücktritt ihrer Innenministerin und eine chaotische Abstimmung im Unterhaus zusätzlich unter Druck geraten.

