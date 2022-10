von Dagmar Seeland "Ich glaube an solide Finanzen", sagte Liz Truss in ihrer Schlussrede auf dem Tory-Parteitag in Birmingham. Dabei kommen die Folgen des politisch und finanziell illiteraten Nachtragshaushalts ihres Schatzkanzlers Kwasi Kwarteng der Nation gerade teuer zu stehen. Ein Erlebnisbericht.

Am frühen Dienstagabend kam Liz Truss im Konferenzzentrum von Birmingham an – im pfirsichfarbenen Blazer, umgeben von Beratern und Sicherheitspersonal, begleitet von Kameras, in die sie tapfer lächelte. Dieser Moment wäre eigentlich ein Höhepunkt des Parteitags der regierenden Partei. Doch jenseits der kleinen, in Scheinwerferlicht getauchten Traube fiel nur wenigen auf, dass die Parteiführerin angekommen war. Die Halle war zu diesem Zeitpunkt bereits gespenstisch leer.